ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

23 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы

Понедельник 23 декабря 2024 06:00
UA EN RU
23 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы Какой праздник 23 декабря в церковном календаре (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник, 23 декабря начинается 27-я неделя после Пятидесятницы. В этот день православная церковь почитает память 10 мучеников Критских.

О запретах, истории и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Согласно церковным преданиям, десять святых мучеников - Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест- жили в III веке на острове Крит. Тогдашний правитель, император Декий, устраивал гонения христиан, уничтожая носителей веры.

Христиан, которых вспоминают сегодня, схватили и привели к правителю. Их пытались заставить отречься от веры, однако убеждения святых были непоколебимыми.

Мучеников пытали в течение месяца, но вера в Иисуса Христа помогала им перенести все пытки. Перед казнью святые помолились, чтобы Бог открыл глаза катам на истинную веру.

Что сегодня нельзя делать

23 декабря предки старались избегать определенной деятельности - иначе можно навлечь несчастье. В частности, сегодня нельзя:

  • ссориться, сквернословить и проклинать кого-то
  • вступать с кем-то в драку - можно серьезно заболеть
  • работать вилами, ножами, топорами и другими острыми предметами
  • подшивать подол - судьба будет тяжелой

В народе этот день получил название Федул Зимний. Обычно сегодня предки гадали на погоду, молились Богородице, а также начинали приготовления к Святвечеру.

В частности, в этот день убирали в домах, выпекали постные коржи и начинали готовить праздничную кутю. Также пыталась доделать все дела до Рождества.

Народные приметы этого дня

  • Если сегодня ветрено - в следующем году будет хороший урожай
  • Сегодня храпит лошадь - будет метель
  • 23 декабря веет сильный ветер со снегом - июль будет холодным и дождливым
  • В этот день беспокоятся куры - к метели

У кого сегодня именины

По новому стилю, 23 декабря именины у людей с такими именами: Иван, Василий, Макар, Давид, Павел, Ян.

Кроме этого, по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Анатолий, Михаил, Ангелина, Анна, Алексей, Григорий, Иван, Евгений, Степан, Константин, Александра, Николай, Александр, Петр, Сергей, Татьяна.

Недавно мы писали о главных традициях и запретах Святвечера.

Кроме этого, рассказывали, можно ли праздновать Рождество дважды.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Наша Парафія, DayToday, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Праздники Традиции
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год