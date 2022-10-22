Свято 22 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

Яків згідно з переказом належав до дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа, а також був братом апостола Матвія.

До зустрічі з Ісусом святий працював збирачем податків, проте вирішив змінити своє життя та служити Богу. Виконуючи своє бажання Яків вирушив із проповіддю до Едеси (Туреччина) та Юдеї (Ізраїль), а також до Єгипту. В останньому язичники засудили апостола до страти через розп'яття. Інші джерела стверджують, що Яків помер у Лівії чи одному з міст Малої Азії, де язичники кинули його вмирати з перебитими ногами.

Цього дня було заведено випікати пироги та пригощати ними своїх рідних та близьких. Вважалося, що це гарантує добробут та міцне здоров'я на найближчий рік.

Народні прикмети 22 жовтня

Якщо зранку очікується дощ, то ввечері піде сніг.

Якщо сніг піде вперше, то зима настане за 40 днів.

Якщо сніг випадає на талу землю – прикмета того, що наступного року буде поганий урожай.

З модрини ще не обсипалися голки — снігу взимку буде небагато, і він швидко танутиме.

Якщо на цибулі цього врожаю багато лушпиння - зима буде суворою і холодною.

Що не можна робити у цей день

Слід уникати сварок та любовних зв'язків, вони принесуть лише розчарування.

Не можна сьогодні лаятись і погано думати про рідних.

Не варто цього дня об'їдатись та зловживати алкоголем.

Не можна сьогодні йти до лісу, щоб не винести з дому щастя.

Сьогодні День ангела відзначають Авраамій, Андронник, Опанас, Максим, Марк, Петро, Костянтин, Севастьян, Яків.