Свято 22 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

22 жовтня православна церква відзначає день пам'яті апостола Якова Алфєєва.
У нашому матеріалі читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.
Яків згідно з переказом належав до дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа, а також був братом апостола Матвія.
До зустрічі з Ісусом святий працював збирачем податків, проте вирішив змінити своє життя та служити Богу. Виконуючи своє бажання Яків вирушив із проповіддю до Едеси (Туреччина) та Юдеї (Ізраїль), а також до Єгипту. В останньому язичники засудили апостола до страти через розп'яття. Інші джерела стверджують, що Яків помер у Лівії чи одному з міст Малої Азії, де язичники кинули його вмирати з перебитими ногами.
Цього дня було заведено випікати пироги та пригощати ними своїх рідних та близьких. Вважалося, що це гарантує добробут та міцне здоров'я на найближчий рік.
Сьогодні День ангела відзначають Авраамій, Андронник, Опанас, Максим, Марк, Петро, Костянтин, Севастьян, Яків.
До речі, раніше ми писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.
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