Праздник 22 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

22 октября православная церковь отмечает день памяти апостола Иакова Алфеева.
В нашем материале читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Иаков согласно преданию принадлежал к числу двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу, а также был братом апостола Матфея.
До встречи с Иисусом святой работал сборщиком налогов, однако решил изменить свою жизнь и служить Богу. Исполняя свое желание Яков отправился с проповедью в Эдессе (Турция) и Иудею (Израиль), а также в Египет. В последнем язычники приговорили апостола к смертной казни через распятие. Другие источники утверждают, что Иаков скончался в Ливии или в одном из городов Малой Азии, где язычники бросили его умирать с перебитыми ногами.
В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это гарантирует благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.
Сегодня День ангела отмечают Авраамий, Андронник, Афанасий, Максим, Марк, Петр, Константин, Севастьян, Яков.
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