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Свято 22 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

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Субота 22 жовтня 2022 06:01
Свято 22 жовтня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

22 жовтня православна церква відзначає день пам'яті апостола Якова Алфєєва.

У нашому матеріалі читайте про всі традиції та табу цього свята, а також, хто святкує день ангела.

Яків згідно з переказом належав до дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа, а також був братом апостола Матвія.

До зустрічі з Ісусом святий працював збирачем податків, проте вирішив змінити своє життя та служити Богу. Виконуючи своє бажання Яків вирушив із проповіддю до Едеси (Туреччина) та Юдеї (Ізраїль), а також до Єгипту. В останньому язичники засудили апостола до страти через розп'яття. Інші джерела стверджують, що Яків помер у Лівії чи одному з міст Малої Азії, де язичники кинули його вмирати з перебитими ногами.

Цього дня було заведено випікати пироги та пригощати ними своїх рідних та близьких. Вважалося, що це гарантує добробут та міцне здоров'я на найближчий рік.

Народні прикмети 22 жовтня

  • Якщо зранку очікується дощ, то ввечері піде сніг.
  • Якщо сніг піде вперше, то зима настане за 40 днів.
  • Якщо сніг випадає на талу землю – прикмета того, що наступного року буде поганий урожай.
  • З модрини ще не обсипалися голки — снігу взимку буде небагато, і він швидко танутиме.
  • Якщо на цибулі цього врожаю багато лушпиння - зима буде суворою і холодною.

Що не можна робити у цей день

  • Слід уникати сварок та любовних зв'язків, вони принесуть лише розчарування.
  • Не можна сьогодні лаятись і погано думати про рідних.
  • Не варто цього дня об'їдатись та зловживати алкоголем.
  • Не можна сьогодні йти до лісу, щоб не винести з дому щастя.

Сьогодні День ангела відзначають Авраамій, Андронник, Опанас, Максим, Марк, Петро, Костянтин, Севастьян, Яків.

До речі, раніше ми писали про те, коли у 2023 році відзначатимуть найбільші церковні свята.

А також розповідали про те, чи українці хочуть перенести святкування Різдва на 25 грудня.

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