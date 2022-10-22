Праздник 22 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

В нашем материале читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Иаков согласно преданию принадлежал к числу двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу, а также был братом апостола Матфея.

До встречи с Иисусом святой работал сборщиком налогов, однако решил изменить свою жизнь и служить Богу. Исполняя свое желание Яков отправился с проповедью в Эдессе (Турция) и Иудею (Израиль), а также в Египет. В последнем язычники приговорили апостола к смертной казни через распятие. Другие источники утверждают, что Иаков скончался в Ливии или в одном из городов Малой Азии, где язычники бросили его умирать с перебитыми ногами.

В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это гарантирует благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Народные приметы 22 октября

Если с утра идет дождь — к вечеру пойдет снег.

Если снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней

Если снег выпадает на талую землю — примета того, что в следующем году будет плохой урожай.

Из лиственницы еще не осыпались иголки — снега зимой будет немного, и он станет быстро таять.

Если на луке этого урожая много шелухи — зима будет суровой и холодной.

Что нельзя делать в этот день

Следует избегать ссор и любовных связей, они принесут только разочарование.

Нельзя сегодня ругаться и плохо думать о родных.

Не стоит в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Нельзя сегодня идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.

Сегодня День ангела отмечают Авраамий, Андронник, Афанасий, Максим, Марк, Петр, Константин, Севастьян, Яков.