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Праздник 22 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела

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Суббота 22 октября 2022 06:01
Праздник 22 октября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

22 октября православная церковь отмечает день памяти апостола Иакова Алфеева.

В нашем материале читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.

Иаков согласно преданию принадлежал к числу двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу, а также был братом апостола Матфея.

До встречи с Иисусом святой работал сборщиком налогов, однако решил изменить свою жизнь и служить Богу. Исполняя свое желание Яков отправился с проповедью в Эдессе (Турция) и Иудею (Израиль), а также в Египет. В последнем язычники приговорили апостола к смертной казни через распятие. Другие источники утверждают, что Иаков скончался в Ливии или в одном из городов Малой Азии, где язычники бросили его умирать с перебитыми ногами.

В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это гарантирует благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Народные приметы 22 октября

  • Если с утра идет дождь — к вечеру пойдет снег.
  • Если снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней
  • Если снег выпадает на талую землю — примета того, что в следующем году будет плохой урожай.
  • Из лиственницы еще не осыпались иголки — снега зимой будет немного, и он станет быстро таять.
  • Если на луке этого урожая много шелухи — зима будет суровой и холодной.

Что нельзя делать в этот день

  • Следует избегать ссор и любовных связей, они принесут только разочарование.
  • Нельзя сегодня ругаться и плохо думать о родных.
  • Не стоит в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.
  • Нельзя сегодня идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.

Сегодня День ангела отмечают Авраамий, Андронник, Афанасий, Максим, Марк, Петр, Константин, Севастьян, Яков.

Кстати, ранее мы писали о том, когда в 2023 году будут отмечаться самые большие церковные праздники.

А также рассказывали о том, хотят ли украинцы перенести празднование Рождества на 25 декабря.

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