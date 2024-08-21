Свято 22 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Агатонік був ревним християнином, який жив у IV столітті в Нікомідії (сучасна Туреччина). Він активно проповідував християнство і навертав язичників до Христа.

Під час переслідувань християн імператором Максиміаном, Агатоніка разом із друзями схопили. Їх довго катували, намагаючись змусити відректися від віри. Вони відмовилися, після чого були засуджені на смерть. Святого Агатоніка і його супутників стратили у Фракії близько 305 року.

Святий Северіян, ймовірно, був римським громадянином, який жив у часи гонінь на християн. Як і Святий Агатонік, він був відданим християнином і став жертвою переслідувань через свою віру. Історії цих святих тісно переплітаються, і їх часто згадують разом у церковних джерелах.

Згідно з переказами, святі мученики прийняли смерть за Христа з великим мужністю і терпінням. Їхні страждання стали символом відданості вірі, навіть перед обличчям смерті.

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лаятися, сваритися з рідними

Лінуватися і пліткувати

Дарувати або приймати подарунки.

Не рекомендується починати подорож 21 серпня, адже тоді вас будуть супроводжувати різні проблеми та нещастя у дорозі.

Також наші предки вважали, що жінкам завтра не слід їсти до заходу сонця, бо можна "з’їсти" свою красу.

Народні прикмети і традиції 22 серпня

Високо літає павутиння - зима буде морозною

Сонячний і теплий день - осінь буде теплою

Холодно і дощить - до ранньої, холодної зими

Багато горіхів - узимку буде багато снігу.

За повір’ями, завтра треба захищати урожай, оскільки нечиста сила може його зіпсувати. Для цього українці виходили вночі в поле, надівши кожух навиворіт і обгорнувши голову рушником.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Василь, Гаврило, Іван, Опанас, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: