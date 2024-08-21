Праздник 22 августа: что строго запрещено делать завтра, народные приметы

Праздник 22 августа - завтра православные украинцы чтят память святых мучеников Агатоника, Зотика, Теопрепия, Акиндина, Севериана и других с ними по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Агатоник был ревностным христианином, жившим в IV веке в Никомидии (современная Турция). Он активно проповедовал христианство и обращал язычников ко Христу.
Во время преследований христиан императором Максимианом Агатоника вместе с друзьями схватили. Их долго пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Они отказались, после чего были приговорены к смерти. Святого Агатоника и его спутников казнили во Фракии около 305 года.
Святой Севериан, вероятно, был римским гражданином, жившим во времена гонений на христиан. Как и Святой Агатоник, он был преданным христианином и стал жертвой преследований через свою веру. Истории этих святых тесно переплетаются, и их часто упоминают вместе в церковных источниках.
Согласно преданию, святые мученики приняли смерть за Христа с большим мужеством и терпением. Их страдания стали символом преданности вере, даже перед лицом смерти.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Не рекомендуется начинать путешествие 21 августа, ведь тогда вам будут сопровождать разные проблемы и несчастья в пути.
Также наши предки считали, что женщинам завтра не следует есть до заката, потому что можно "съесть" свою красоту.
По поверьям, завтра нужно защищать урожай, поскольку нечистая сила может его испортить. Для этого украинцы выходили ночью в поле, надев кожух наизнанку и обернув голову полотенцем.
Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Василий, Гаврило, Иван, Афанасий, Макар, Михаил, Федор, Ариадна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.