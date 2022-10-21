Свято 21 жовтня: яке народне свято відзначають та що категорично не можна робити

21 жовтня у світі відзначають день профілактики йододефіциту, а за православним релігійним календарем церква шанує пам’ять Пелагії Антіохійської.
У що вірили наші предки в цей день та яких прикмет варто дотримуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.
За життя Пелагія була акторкою. Тому свята Пелагія вважається покровителькою акторок.
За свою любов до прикрас вона отримала прізвисько Маргарита, що означає "перлина". Згодом Пелагія вирішила змінити спосіб життя, перевдяглася у чоловічий одяг, змінила ім'я на Пелагіус, і переїхала в Єрусалим.
Сьогодні краще відкласти всі справи в саду (фото: Freepik)
А ще саме 21 жовтня селяни починали думати про зимовий одяг. Тому намагалися його підлатати або зшити щось нове.
Також слов’яни вірили, що лісом керує дух Ліс Чесний. Він ніколи не показується людям, бо не хоче турбувати без нагальної потреби. Проте йому можна було поскаржитися на інших духів, які загрожують життю і безпеці людини.
Серед чоловіків не забудьте привітати Віктора, Володимира, Миколу, Дмитра, Василя, Івана, Павла та Петра.
А з-поміж представниць жіноцтва іменини святкують Таїсія, Тетяна, Пелагія, Єлизавета, Надія та Марія.
Раніше ми розповіли про всі свята та вихідні в жовтні 2022.
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