Праздник 21 октября: какой народный праздник отмечают и что категорически нельзя делать

21 октября в мире отмечают день профилактики йододефицита, а по православному религиозному календарю церковь чтит память Пелагии Антиохийской.
Во что верили наши предки в этот день и каких примет следует соблюдать - читайте ниже в материале Styler.
При жизни Пелагия была актрисой. Поэтому святая Пелагия считается покровительницей актрис.
За свою любовь к украшениям она получила прозвище Маргарита, что означает "жемчужина". Впоследствии Пелагея решила изменить образ жизни, переоделась в мужскую одежду, сменила имя на Пелагиус и переехала в Иерусалим.
Сегодня лучше отложить все дела в саду (фото: Freepik)
А еще именно 21 октября крестьяне начинали думать о зимней одежде. Поэтому пытались его подлатать или сшить что-нибудь новое.
Также славяне верили, что лесом управляет дух Лес Честный. Он никогда не показывается людям, потому что не хочет беспокоить без необходимости. Однако ему можно было пожаловаться на другие духи, угрожающие жизни и безопасности человека.
Среди мужчин не забудьте поздравить Виктора, Владимира, Николая, Дмитрия, Василия, Ивана, Павла и Петра.
А среди представительниц женщин именины празднуют Таисия, Татьяна, Пелагия, Елизавета, Надежда и Мария.
Ранее мы рассказали обо всех праздниках и выходных в октябре 2022 года.
Читайте также, какие праздники украинцы отметят в ноябре этого года.