Праздник 21 октября: какой народный праздник отмечают и что категорически нельзя делать

История дня Пелагии Антиохийской

При жизни Пелагия была актрисой. Поэтому святая Пелагия считается покровительницей актрис.

За свою любовь к украшениям она получила прозвище Маргарита, что означает "жемчужина". Впоследствии Пелагея решила изменить образ жизни, переоделась в мужскую одежду, сменила имя на Пелагиус и переехала в Иерусалим.

Что нельзя делать на Пелагею?

Не стоит долго красоваться перед зеркалом и любоваться собой, это сулит беды в личной жизни женщинам.

Запрещается сплетничать, иначе всю зиму ждите неприятностей.

Также нельзя бездельничать и рассказывать кому-то о плохих снах до заката.

Ни в коем случае нельзя заниматься магией. За проведённые обряды и ритуалы придется расплатиться здоровьем.

Ходить в лес в этот день небезопасно. Считалось, что лесные духи, отправляясь на зимовку, могут уносить с собой людей.

В этот день не рекомендуется сажать или пересаживать растения, иначе они быстро погибнут.

Сегодня лучше отложить все дела в саду (фото: Freepik)

Приметы на Пелагею

Облака на Пелагию низко плывут - к морозу.

Если до 21 октября с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Если на Пелагию вокруг солнца появляется туманный ореол, в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

Звезды 21 октября ярко сияют - будет хорошая погода, тускнеют - к непогоде.

А еще именно 21 октября крестьяне начинали думать о зимней одежде. Поэтому пытались его подлатать или сшить что-нибудь новое.

Также славяне верили, что лесом управляет дух Лес Честный. Он никогда не показывается людям, потому что не хочет беспокоить без необходимости. Однако ему можно было пожаловаться на другие духи, угрожающие жизни и безопасности человека.

Кто празднует именины?

Среди мужчин не забудьте поздравить Виктора, Владимира, Николая, Дмитрия, Василия, Ивана, Павла и Петра.

А среди представительниц женщин именины празднуют Таисия, Татьяна, Пелагия, Елизавета, Надежда и Мария.