Свято 20 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

20 грудня починається перший день Передсвята Різдва Христового. Також в цей день православна церква вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято 20 грудня, а також про історію, заборони та головні традиції цього дня.

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий Ігнатій Богоносець народився в I столітті, в Антиохії. Вважається, що Ігнатій був учнем Іоанна Богослова, крім цього, був знайомий зі святими апостолами Петром та Павлом.

Після того, як апостол Петро залишив посаду єпископа, його пост зайняв Ігнатій. Святий ревно захищав християнську віру та розвивав церковний спів. Зокрема, вважають, що він запровадив так званий антифонний спів - чергування двох хорів - почувши ангельський спів у видінні.

Існує декілька версій, як святий отримав своє прізвисько, "Богоносець". За однією з них, Ігнатія брав на руки сам Господь. За іншою, святого так назвали за його палку віру - носив Бога в своєму серці до кінця свого життя.

Однак за імператора Траяна почалися гоніння християн. Тоді Ігнатія заарештували та за наказом правителя кинули на поталу звірам.

Втім, під час того, як Ігнатія везли на страту до Риму, святий написав сім послань до мешканців Ефесу, Тралії, Магнезії, Філадельфії, Римі та Смирні. Мощі святого, які прославилися чудесами, зберігаються в Римі, в церкві святого Климента.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні на небі видно зорі - протягом всього року буде хороший врожай

Сьогодні на деревах з'явився іній - погода буде без опадів

20 грудня надворі синиці голосно щебечуть - до тривалих днів холоду

Що сьогодні не можна робити

Щоб не зазнати невдачі в справах або не накликати негаразди, пращури уникали певної діяльності. Наприклад, 20 грудня не можна:

впускати до оселі людей з проблемами - біди можуть залишитися

позичати щось сусідам - можна раптово віддати своє щастя

В цей день предки молилися за добробут та здоров'я. Також могли очищати яблуні від снігу та інею - щоб наступного року був багатий врожай.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 20 грудня іменини у людей з такими іменами: Данило, Антон, Гнат, Іван, Ян.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Павло, Антон, Іван, Василь, Григорій, Ігнатій, Михайло, Никифор, Лев, Ніл, Петро, Сергій.