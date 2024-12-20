Праздник 20 декабря: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
20 декабря начинается первый день Предпразднства Рождества Христова. Также в этот день православная церковь почитает память Игнатия Богоносца.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 20 декабря, а также об истории, запретах и главных традициях этого дня.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Игнатий Богоносец родился в I веке, в Антиохии. Считается, что Игнатий был учеником Иоанна Богослова, кроме этого, был знаком со святыми апостолами Петром и Павлом.
После того, как апостол Петр оставил должность епископа, его пост занял Игнатий. Святой ревностно защищал христианскую веру и развивал церковное пение. В частности, считают, что он ввел так называемое антифонное пение - чередование двух хоров - услышав ангельское пение в видении.
Существует несколько версий, как святой получил свое прозвище, "Богоносец". По одной из них, Игнатия брал на руки сам Господь. По другой, святого так назвали за его пылкую веру - носил Бога в своем сердце до конца своей жизни.
Однако при императоре Траяне начались гонения христиан. Тогда Игнатия арестовали и по приказу правителя бросили на растерзание зверям.
Впрочем, во время того, как Игнатия везли на казнь в Рим, святой написал семь посланий к жителям Эфеса, Тралии, Магнезии, Филадельфии, Риме и Смирне. Мощи святого, которые прославились чудесами, хранятся в Риме, в церкви святого Климента.
Народные приметы этого дня
- Если сегодня на небе видны звезды - в течение всего года будет хороший урожай
- Сегодня на деревьях появился иней - погода будет без осадков
- 20 декабря на улице синицы громко щебечут - к длительным дням холода
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не потерпеть неудачу в делах или не навлечь невзгоды, предки избегали определенной деятельности. Например, 20 декабря нельзя:
- впускать в дом людей с проблемами - беды могут остаться
- одалживать что-то соседям - можно внезапно отдать свое счастье
В этот день предки молились за благополучие и здоровье. Также могли очищать яблони от снега и инея - чтобы в следующем году был богатый урожай.
У кого сегодня именины
По новому стилю, 20 декабря именины у людей с такими именами: Даниил, Антон, Игнат, Иван, Ян.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела отмечают: Павел, Антон, Иван, Василий, Григорий, Игнатий, Михаил, Никифор, Лев, Нил, Петр, Сергей.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Наша Парафія, DayToday, Википедия.