Свято 2 жовтня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела

Ці святі вважаються покровителями бджіл та бджолярів. У цей день люди збирають мед та готують вулики до зими. Пасічники влаштовують "медове свято" та пригощають медом рідних та сусідів.

2 жовтня для здоров'я потрібно зранку з'їсти чайну ложку меду на голодний шлунок та попити водою. Тоді людина до зими не занедужає. Розчинений у склянці води мед п'ють при болях у шлунку, печії, нудоті. Молодь цієї дати влаштовувала Трохимівські вечори – гуляння, на яких шукали собі пару.

Головні прикмети цього дня

Багато жолудів – до гарного врожаю пшениці наступного літа.

Журавлі високо летять до теплої осені.

Вранці туман обіцяє теплу осінь.

У цей день у цей день очікується сніг.

Що не можна робити у цей день

Не варто у цей період приймати важливі рішення.

Не варто вести переговори та здійснювати серйозні вчинки.

Сьогодні не можна лінуватися і брати до рук гострі колюче-ріжучі предмети.

2 жовтня не можна позичати і самим позичати, навіть сіль.

Хто має День ангела?

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Трохим, Теодор, Ніл, Микола, Макар, Костянтин, Ігор, Єгор, Давид, Георгій, Гавриїл, Олексій та Марія.