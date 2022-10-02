Праздник 2 октября: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела

Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день люди собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают медом родных и соседей.

2 октября для здоровья нужно с утра съесть чайную ложку меда на голодный желудок и запить водой. Тогда человек до зимы не заболеет. Растворенный в стакане воды мед пьют при болях в желудке, изжоге, тошноте. Молодежь в эту дату устраивала Трофимовские вечерки – гуляния, на которых искали себе пару.

Главные приметы этого дня

Много желудей – к хорошему урожаю пшеницы следующим летом.

Журавли высоко летят – к теплой осени.

Утренний туман сулит теплую осень.

Гром в этот день означает, что зимой не будет снега.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот период принимать важные решения.

Не стоит вести переговоры и осуществлять серьезные поступки.

Сегодня нельзя лениться и брать в руки острые колюще-режущие предметы.

2 октября нельзя давать в долг и самим одалживать, даже соль.

У кого День ангела?

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Трофим, Теодор, Нил, Николай, Макар, Константин, Игорь, Егор, Давид, Георгий, Гавриил, Алексей и Мария.