День вчителя 2022: коли вітати освітян зі святом

День вчителя 2022 року в Україні відзначається 2 жовтня, але оскільки цей день випадає на неділю, то освітян можна вітати у п'ятницю, 30 вересня. Цього року Україна вітає своїх викладачів за умов війни з Росією. Наші вчителі навіть у такий важкий час демонструють бойовий дух та повну віддачу своїй професії.

У матеріалі Styler читайте все про це свято і коли та як привітати з Днем вчителя.

Історія свята

День вчителя на офіційному рівні в Україні почали відзначати ще 1980 року. Варто зазначити, що першої неділі жовтня педагогів вітають лише в колишніх країнах Радянського Союзу.

Багато країн світу вітають вчителів 5 жовтня – у Всесвітній день Вчителя, встановлений ЮНЕСКО.

День вчителя 2022 року випадає на 2 жовтня (фото: freepik.com)

Традиції на День учителя

Усіх викладачів цього дня традиційно вітають квітами, солодощами, листівками, теплими словами.

Учні організовують концерти та різноманітні заходи, а уроки цього дня зазвичай скорочені.

Однією із традицій, що прижилися за останні роки, став "День самоврядування". Старшокласники беруть на себе керування школою, проводять уроки у молодших класах та дають вчителям трохи відпочити.

У День вчителя школу зазвичай відвідують ті, хто її давно закінчив. Це стало доброю традицією, щоб висловити свою повагу та подяку педагогам навіть через багато років.

Цього року війна внесла свої корективи та в країні відкрилася невелика кількість шкіл. Але там, де навчальні заклади працюють, ви можете привітати освітян, їм буде дуже приємно.

Що краще не дарувати вчителям

Парфуми

Не даруйте педагогам парфуми. Тут ніколи не вгадаєш, який аромат припаде до душі.

Список професійної літератури

Адже вчителі зазвичай самі дбають про професійну літературу. Навряд чи ви зможете піднести їм, чого вони досі не читали. Це буде зовсім не найкращий подарунок.

Алкоголь

Спиртні напої та освітні заклади – речі несумісні. Такий презент не буде гідно оцінений.

Не даруйте гроші

Гроші можуть бути розцінені як хабар. Такий подарунок може бути зрозумілий неправильно, краще не ризикуйте.