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Свято 2 жовтня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела

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Неділя 02 жовтня 2022 06:01
Свято 2 жовтня: що суворо не можна робити цього дня, у кого день ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

2 жовтня православний світ відзначає церковне свято мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта. Вони постраждали за віру від рук язичників у 3 та 4 століттях.

Про всі традиції та заборони цього свята читайте в матеріалі Styler.

Ці святі вважаються покровителями бджіл та бджолярів. У цей день люди збирають мед та готують вулики до зими. Пасічники влаштовують "медове свято" та пригощають медом рідних та сусідів.

2 жовтня для здоров'я потрібно зранку з'їсти чайну ложку меду на голодний шлунок та попити водою. Тоді людина до зими не занедужає. Розчинений у склянці води мед п'ють при болях у шлунку, печії, нудоті. Молодь цієї дати влаштовувала Трохимівські вечори – гуляння, на яких шукали собі пару.

Головні прикмети цього дня

  • Багато жолудів – до гарного врожаю пшениці наступного літа.

  • Журавлі високо летять до теплої осені.

  • Вранці туман обіцяє теплу осінь.

  • У цей день у цей день очікується сніг.

Що не можна робити у цей день

  • Не варто у цей період приймати важливі рішення.
  • Не варто вести переговори та здійснювати серйозні вчинки.
  • Сьогодні не можна лінуватися і брати до рук гострі колюче-ріжучі предмети.
  • 2 жовтня не можна позичати і самим позичати, навіть сіль.

Хто має День ангела?

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Трохим, Теодор, Ніл, Микола, Макар, Костянтин, Ігор, Єгор, Давид, Георгій, Гавриїл, Олексій та Марія.

Раніше ми писали просвітські свята, які на нас чекають у жовтні 2022 року.

Також читайте, коли вітати вчителів на День учителя 2022 року.

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