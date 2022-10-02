Праздник 2 октября: что строго нельзя делать в этот день, у кого день ангела
2 октября православный мир отмечает церковный праздник мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они пострадали за веру от рук язычников в 3 и 4 веках.
Обо всех традициях и запретах этого праздника, читайте в материале Styler.
Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день люди собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают медом родных и соседей.
2 октября для здоровья нужно с утра съесть чайную ложку меда на голодный желудок и запить водой. Тогда человек до зимы не заболеет. Растворенный в стакане воды мед пьют при болях в желудке, изжоге, тошноте. Молодежь в эту дату устраивала Трофимовские вечерки – гуляния, на которых искали себе пару.
Главные приметы этого дня
- Много желудей – к хорошему урожаю пшеницы следующим летом.
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Журавли высоко летят – к теплой осени.
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Утренний туман сулит теплую осень.
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Гром в этот день означает, что зимой не будет снега.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит в этот период принимать важные решения.
- Не стоит вести переговоры и осуществлять серьезные поступки.
- Сегодня нельзя лениться и брать в руки острые колюще-режущие предметы.
- 2 октября нельзя давать в долг и самим одалживать, даже соль.
У кого День ангела?
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Трофим, Теодор, Нил, Николай, Макар, Константин, Игорь, Егор, Давид, Георгий, Гавриил, Алексей и Мария.
Ранее мы писали про светские праздники, которые нас ждут в октябре 2022.
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