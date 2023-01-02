Свято 2 січня: що не можна робити, щоб не накликати лихо
2 січня 2023 року за церковним календарем вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. В народі свято називають Гната, Ігната, Ігнатьєв день, і має воно свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити, прикмети, традиції - читайте нижче в матеріалі Styler.
Традиції на Ігната, що треба зробити
Колись на Ігната струшували сніг з дерев і кущів. В народі вірили, що чим більше вийде струсити, тим багатшим буде урожай.
Наші предки вважали 2 січня небезпечним днем, коли по землі ходить багато злих духів. Щоб захистити житло від зла, будинок обходили з іконою в руках. Також зі святим образом потрібно обійти комори і льохи. Вірили, що такий ритуал захистить житло від злих сил, голоду та злиднів.
2 січня наші предки потихеньку починали готуватися до святкування Різдва. Господині прибирали в будинку і заготовляли продукти для свята. Діти розучували колядки на Різдво та різдвяні пісні. А чоловіки кололи свиней до свят. Вірили, якщо свиню зарізати в інший час, то м’ясо до Різдва зіпсується.
Жінки пекли особливе обрядове печиво, потім обов’язково прибирали в хаті, а чоловіки в цей час заготовляли дрова та лагодили сани.
Прикмети на 2 січня
- Іній на деревах - скоро буде ясна погода.
- Зоряне небо віщує багатий урожай цього року.
- Яка погода 2 січня, таким буде серпень: морозно і сонячно - ясним і жарким, сльота і хуртовина - до дощів і холодів.
- Дивилися, який сьогодні день: якщо хмари йдуть проти вітру, скоро почнеться снігопад.
- Сині хмари означають, що буде тепло, білі - до сильного вітру.
- Якщо вечірня зоря рожева, а вранці сіро та похмуро - день буде ясним з легким вітерцем, а якщо зоря яскраво жовта, то погода буде сухою, але сильно вітряною.
- Якщо іній на деревах, то погода буде ясною.
- Якщо вночі видно зорі, цього року можна чекати гарний врожай.
Що не можна робити в Ігнатьєв день
- Впускати в дім старих, немічних і бідних людей, інакше після їхнього візиту в будинку почнуться хвороби та прийде бідність.
- Позичати сусідам будь-що, оскільки можна віддати своє щастя.
- Прати і прясти.
- Виходити на вулицю, щоб не захворіти.
- Погано думати та лихословити.
- Відмовляти тим, хто потребує допомоги.
- Купатися, щоб не змити свого щастя.
День ангела 2 січня відзначають:
Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій. Обов'язково привітайте "винуватців" з їхнім святом.
Раніше ми писали, яка погода буде в січні 2023 року.
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