ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 2 января: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 06:01
Праздник 2 января: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду Какой праздник 2 января (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

2 января 2023 года по церковному календарю чтят память священномученика Игнатия Богоносца. В народе праздник называют Гната, Игната, Игнатьев день, и он имеет свои особые традиции.

Что можно и нельзя делать, приметы, традиции - читайте ниже в материале Styler.

Традиции на Игната, что нужно сделать

Когда-то на Игната встряхивали снег с деревьев и кустов. В народе верили, что чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай.

Наши предки считали 2 января опасным днем, когда по земле ходит много злых духов. Чтобы оградить жилье от зла, дом обходили с иконой в руках. Также со святым образом нужно обойти амбары и погреба. Верили, что такой ритуал защитит жилье от злых сил, голода и нищеты.

2 января наши предки потихоньку начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в доме и заготавливали продукты для праздника. Дети разучивали колядки на Рождество и рождественские песни. А мужчины кололи свиней к праздникам. Верили, если свинью зарезать в другое время, то мясо к Рождеству испортится.

Женщины пекли особое обрядовое печенье, потом обязательно убирали в доме, а мужчины в это время заготавливали дрова и чинили сани.

Приметы на 2 января

  • Иней на деревьях – скоро будет ясная погода.
  • Звездное небо предвещает богатый урожай в этом году.
  • Какая погода 2 января, таким будет август: морозно и солнечно – ясным и жарким, слякоть и вьюга – к дождям и холодам.
  • Смотрели, какой день: если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад.
  • Синие облака означают, что будет тепло, белые – к сильному ветру.
  • Если вечерняя зоря розовая, а утром серо и пасмурно - день будет ясным с легким ветерком, а если заря ярко желтая, то погода будет сухой, но сильно ветреной.
  • Если на деревьях иней, то погода будет ясной.
  • Если ночью видны звезды, в этом году можно ожидать хорошего урожая.

Что нельзя делать в Игнатьев день

  • Впускать в дом старых, немощных и бедных людей, иначе после их визита в доме начнутся болезни и придет бедность.
  • Одалживать соседям что угодно, поскольку можно отдать свое счастье.
  • Стирать и прясть.
  • Выходить на улицу, чтобы не заболеть.
  • Плохо думать и злословить.
  • Отказывать нуждающимся в помощи.
  • Купаться, чтобы не смыть свое счастье.

День ангела 2 января отмечают:

Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий. Обязательно поздравьте "виновников" с их праздником.

Раньше мы писали, какая погода будет в январе 2023 года.

Кроме того, читайте о главных событиях 2023 года в новом календаре.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята свято в Україні