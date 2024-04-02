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Свято 2 квітня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Вівторок 02 квітня 2024 06:00
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Свято 2 квітня: що категорично не можна робити, у кого день ангела Яке сьогодні свято (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

2 квітня 2024 року віряни вшановують пам'ять ієромонаха Тита Чудотворця. У народі свято називається Тіт-лідолом.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.

Історія та традиції цього дня

Святий Тит -це апостол від сімдесяти, учень апостола Павла, перший єпископ Криту. Народився та помер на острові Кріт. До нього звернено Послання до Тита, яке входить до складу Нового Завіту. Тіт був язичником народження, як повідомляє Павло в Посланні до Галатів.

Наші пращури в цей день відганяли ворон від дому. Вважається, над яким житлом птах розкриється, там незабаром почнеться безхлібиця, і людям доведеться "затягнути паски".

Народні прикмети 2 квітня

  • Якщо по полях мало річок розлилося, то сінокіс та врожай будуть слабкими.
  • Якщо лід, що тане, в озері відразу тоне - чекай поганого врожаю.
  • Перепілка кричить - до гарних жнив хліба.
  • Журавлі потяглися на південь, отже, не бути року врожайним і вдалим.
  • Якщо голуби розбуркувалися – наближається тепло.

Що не можна робити 2 квітня

В цю дату не варто годувати ворон, інакше вони почнуть літати над будинком, накликаючи на його мешканців проблеми. З найчастіших - голод, потреба та хвороби.

Не рекомендується спати на несвіжій білизні. Потрібно її поміняти, збивши всі подушки і ковдри.

Загалом у цей день не можна сумувати, сваритися з кимось та думати про погане.

День сьогодні відзначають власники таких імен: Георгій, Григорій, Єгор, Юхим, Сава.

До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.

Також читайте, скільки триває Великий піст та що не можна робити в цей період.

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