Праздник 2 апреля: что категорически нельзя делать, у кого день ангела
2 апреля 2024 года верующие чтят память иеромонаха Тита Чудотворца. В народе праздник называется Тит-ледолом.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
История и традиции этого дня
Святой Тит - это апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита. Родился и умер на острове Крит. К нему обращено Послание Титу, которое входит в состав Нового Завета. Тит был язычником рождения, как сообщает Павел в Послании Галатам.
Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Считается, над каким жильем птица раскроется, там скоро начнется бесхлебица, и людям придется "затянуть пояса".
Народные приметы 2 апреля
- Если по полям мало рек разлилось, то сенокосы и урожай будут слабыми.
- Если тающий лед, в озере сразу тонет - жди плохого урожая.
- Перепелка кричит - к хорошей жатве хлеба.
- Журавли потянулись на юг, следовательно, не быть году урожайным и удачным.
- Если голуби разворачивались – приближается тепло.
Что нельзя делать 2 апреля
В эту дату не стоит кормить ворон, иначе они начнут летать над домом, навлекая на его жителей проблемы. Из самых частых – голод, потребность и болезни.
Не рекомендуется спать на несвежем белье. Нужно ее поменять, сбив все подушки и одеяла.
В общем, в этот день нельзя скучать, ссориться с кем-то и думать о плохом.
День сегодня отмечают владельцы таких имен: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.
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