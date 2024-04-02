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Праздник 2 апреля: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

Вторник 02 апреля 2024 06:00
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Праздник 2 апреля: что категорически нельзя делать, у кого день ангела Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

2 апреля 2024 года верующие чтят память иеромонаха Тита Чудотворца. В народе праздник называется Тит-ледолом.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История и традиции этого дня

Святой Тит - это апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита. Родился и умер на острове Крит. К нему обращено Послание Титу, которое входит в состав Нового Завета. Тит был язычником рождения, как сообщает Павел в Послании Галатам.

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Считается, над каким жильем птица раскроется, там скоро начнется бесхлебица, и людям придется "затянуть пояса".

Народные приметы 2 апреля

  • Если по полям мало рек разлилось, то сенокосы и урожай будут слабыми.
  • Если тающий лед, в озере сразу тонет - жди плохого урожая.
  • Перепелка кричит - к хорошей жатве хлеба.
  • Журавли потянулись на юг, следовательно, не быть году урожайным и удачным.
  • Если голуби разворачивались – приближается тепло.

Что нельзя делать 2 апреля

В эту дату не стоит кормить ворон, иначе они начнут летать над домом, навлекая на его жителей проблемы. Из самых частых – голод, потребность и болезни.

Не рекомендуется спать на несвежем белье. Нужно ее поменять, сбив все подушки и одеяла.

В общем, в этот день нельзя скучать, ссориться с кем-то и думать о плохом.

День сегодня отмечают владельцы таких имен: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху.

Также читайте, сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период.

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