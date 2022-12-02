Свято 2 грудня: чому цей день небезпечний, що сьогодні не можна робити, хто має іменини

2 грудня православні вшановують пам'ять пророка Авдія.
Читайте в матеріалі Styler про всі прикмети і заборони цього дня. Також ви дізнаєтесь, кого сьогодні привітати з іменинами.
Святого Авдія вважають покровителем сім'ї, домашнього господарства та подружнього кохання. Цю дату подружжю потрібно провести за спільним заняттям – тоді їхні почуття будуть міцними.
Ця дата загалом вважається небезпечною та нещасливою. Краще без великої потреби з дому не виходити. Особливо ретельно берегтися потрібно вагітним жінкам. Злі сили відлякували гострими предметами: наприклад, ставили косу біля дверей.
Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.
Читайте також про свята, які відзначатимуть українці у грудні 2022 року.
Раніше ми докладно розповіли про Різдвяний пост цього року. Дізнайтеся, чи можна дотримуватися посту і як це правильно робити.