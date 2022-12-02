Свято 2 грудня: чому цей день небезпечний, що сьогодні не можна робити, хто має іменини

Читайте в матеріалі Styler про всі прикмети і заборони цього дня. Також ви дізнаєтесь, кого сьогодні привітати з іменинами.

Святого Авдія вважають покровителем сім'ї, домашнього господарства та подружнього кохання. Цю дату подружжю потрібно провести за спільним заняттям – тоді їхні почуття будуть міцними.

Ця дата загалом вважається небезпечною та нещасливою. Краще без великої потреби з дому не виходити. Особливо ретельно берегтися потрібно вагітним жінкам. Злі сили відлякували гострими предметами: наприклад, ставили косу біля дверей.

Головні прикмети цього дня

Сильний вітер обіцяє затяжну зиму.

Багато снігу випало – на хороший урожай наступного року.

Ясне небо віщує морози.

Якщо вітер змінив напрямок, то погода скоро зміниться.

Що не можна робити у цей день

2 грудня не слід з'ясовувати стосунки з близькими, а також зустрічатися з ворогами.

Не рекомендується цього дня звертатися за допомогою.

Не виходьте 2 грудня з дому без особливої потреби, кажуть, що цього дня на вулицях лютує нечисть.

У кого сьогодні іменини

Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.