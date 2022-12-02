Праздник 2 декабря: почему этот день опасен, что сегодня нельзя делать, у кого именины

2 декабря православные почитают память пророка Авдея.
Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.
Святого Авдея считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести за совместным занятием – тогда их чувства будут крепкими.
Эта дата в целом считается опасной и несчастливой. Лучше без большой надобности из дома не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери.
Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.
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