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Свято 2 грудня: чому цей день небезпечний, що сьогодні не можна робити, хто має іменини

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П'ятниця 02 грудня 2022 06:01
Свято 2 грудня: чому цей день небезпечний, що сьогодні не можна робити, хто має іменини Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

2 грудня православні вшановують пам'ять пророка Авдія.

Читайте в матеріалі Styler про всі прикмети і заборони цього дня. Також ви дізнаєтесь, кого сьогодні привітати з іменинами.

Святого Авдія вважають покровителем сім'ї, домашнього господарства та подружнього кохання. Цю дату подружжю потрібно провести за спільним заняттям – тоді їхні почуття будуть міцними.

Ця дата загалом вважається небезпечною та нещасливою. Краще без великої потреби з дому не виходити. Особливо ретельно берегтися потрібно вагітним жінкам. Злі сили відлякували гострими предметами: наприклад, ставили косу біля дверей.

Головні прикмети цього дня

  • Сильний вітер обіцяє затяжну зиму.
  • Багато снігу випало – на хороший урожай наступного року.
  • Ясне небо віщує морози.
  • Якщо вітер змінив напрямок, то погода скоро зміниться.

Що не можна робити у цей день

  • 2 грудня не слід з'ясовувати стосунки з близькими, а також зустрічатися з ворогами.
  • Не рекомендується цього дня звертатися за допомогою.
  • Не виходьте 2 грудня з дому без особливої потреби, кажуть, що цього дня на вулицях лютує нечисть.

У кого сьогодні іменини

Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.

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