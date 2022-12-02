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Праздник 2 декабря: почему этот день опасен, что сегодня нельзя делать, у кого именины

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Пятница 02 декабря 2022 06:01
Праздник 2 декабря: почему этот день опасен, что сегодня нельзя делать, у кого именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

2 декабря православные почитают память пророка Авдея.

Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.

Святого Авдея считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести за совместным занятием – тогда их чувства будут крепкими.

Эта дата в целом считается опасной и несчастливой. Лучше без большой надобности из дома не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери.

Главные приметы этого дня

  • Сильный ветер сулит затяжную зиму.
  • Много снега выпало – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Ясное небо предвещает морозы.
  • Если ветер поменял направление, то погода скоро изменится.

Что нельзя делать в этот день

  • 2 декабря не следует выяснять отношения с близкими, а также встречаться с недругами.
  • Не рекомендуется в этот день обращаться за помощью.
  • Не выходите 2 декабря из дома без особой на это нужды, говорят, что в этот день на улицах свирепствует нечисть.

У кого сегодня именины

Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.

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