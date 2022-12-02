Праздник 2 декабря: почему этот день опасен, что сегодня нельзя делать, у кого именины

Читайте в материале Styler о бо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.

Святого Авдея считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести за совместным занятием – тогда их чувства будут крепкими.

Эта дата в целом считается опасной и несчастливой. Лучше без большой надобности из дома не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери.

Главные приметы этого дня

Сильный ветер сулит затяжную зиму.

Много снега выпало – к хорошему урожаю в следующем году.

Ясное небо предвещает морозы.

Если ветер поменял направление, то погода скоро изменится.

Что нельзя делать в этот день

2 декабря не следует выяснять отношения с близкими, а также встречаться с недругами.

Не рекомендуется в этот день обращаться за помощью.

Не выходите 2 декабря из дома без особой на это нужды, говорят, что в этот день на улицах свирепствует нечисть.

У кого сегодня именины

Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.