Праздник 2 декабря: почему этот день опасен, что сегодня нельзя делать, у кого именины
2 декабря православные почитают память пророка Авдея.
Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.
Святого Авдея считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести за совместным занятием – тогда их чувства будут крепкими.
Эта дата в целом считается опасной и несчастливой. Лучше без большой надобности из дома не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери.
Главные приметы этого дня
- Сильный ветер сулит затяжную зиму.
- Много снега выпало – к хорошему урожаю в следующем году.
- Ясное небо предвещает морозы.
- Если ветер поменял направление, то погода скоро изменится.
Что нельзя делать в этот день
- 2 декабря не следует выяснять отношения с близкими, а также встречаться с недругами.
- Не рекомендуется в этот день обращаться за помощью.
- Не выходите 2 декабря из дома без особой на это нужды, говорят, что в этот день на улицах свирепствует нечисть.
У кого сегодня именины
Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.
Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.
Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту этого года. Узнайте, можно ли вам соблюдать пост и как это правильно делать.