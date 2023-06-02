Свято 2 червня: що категорично не можна робити, у кого день ангела
2 червня православна церква згадує мученика Фалалея. У народі дата називається Фалафєєв день.
Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.
Що відомо про святе
Святий Фалафей народився в Лівані в сім'ї воєводи. За це язичники його схопили та привели до правителя Малої Азії. Довго імператор переконував Фалалея зректися Христа, але мученик відмовився. За це засудили його до страшних тортур, довго катували, а потім відрубали голову.
Раніше наші пращури у цю дату садили огірки та інші овочі. Також у цей день традиційно займалися городними клопітами, наприклад, пололи бур'яни, поливали грядки, висаджували овочі.
Головні прикмети на 2 червня
- Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.
- Жаби активно квакають цього дня - буде багато огірків.
- Бджоли сердито жалять – до дощу.
- Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня – сніг із крупою.
- Якщо 1 та 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.
- Якщо увечері багато роси, то наступного дня буде сонячно.
Що не можна робити на Фалалея Огуречника
- згадувати минуле
- робити випічку, інакше на вас чекають тривалі хвороби та нещастя
- стригтися і фарбувати волосся
- сваритися, особливо з ріднею — до кінця місяця не помиритеся
- залишати дітей під чужим наглядом - їх можуть наврочити
- роздавати дитячі речі - здоров'я з речами можна віддати
За православним церковним календарем день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.
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