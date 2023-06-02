Свято 2 червня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.

Що відомо про святе

Святий Фалафей народився в Лівані в сім'ї воєводи. За це язичники його схопили та привели до правителя Малої Азії. Довго імператор переконував Фалалея зректися Христа, але мученик відмовився. За це засудили його до страшних тортур, довго катували, а потім відрубали голову.

Раніше наші пращури у цю дату садили огірки та інші овочі. Також у цей день традиційно займалися городними клопітами, наприклад, пололи бур'яни, поливали грядки, висаджували овочі.

Головні прикмети на 2 червня

Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.

Жаби активно квакають цього дня - буде багато огірків.

Бджоли сердито жалять – до дощу.

Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня – сніг із крупою.

Якщо 1 та 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.

Якщо увечері багато роси, то наступного дня буде сонячно.

Що не можна робити на Фалалея Огуречника

згадувати минуле

робити випічку, інакше на вас чекають тривалі хвороби та нещастя

стригтися і фарбувати волосся

сваритися, особливо з ріднею — до кінця місяця не помиритеся

залишати дітей під чужим наглядом - їх можуть наврочити

роздавати дитячі речі - здоров'я з речами можна віддати

За православним церковним календарем день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.