ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 2 червня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 06:00
Свято 2 червня: що категорично не можна робити, у кого день ангела Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

2 червня православна церква згадує мученика Фалалея. У народі дата називається Фалафєєв день.

Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.

Що відомо про святе

Святий Фалафей народився в Лівані в сім'ї воєводи. За це язичники його схопили та привели до правителя Малої Азії. Довго імператор переконував Фалалея зректися Христа, але мученик відмовився. За це засудили його до страшних тортур, довго катували, а потім відрубали голову.

Раніше наші пращури у цю дату садили огірки та інші овочі. Також у цей день традиційно займалися городними клопітами, наприклад, пололи бур'яни, поливали грядки, висаджували овочі.

Головні прикмети на 2 червня

  • Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.
  • Жаби активно квакають цього дня - буде багато огірків.
  • Бджоли сердито жалять – до дощу.
  • Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня – сніг із крупою.
  • Якщо 1 та 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.
  • Якщо увечері багато роси, то наступного дня буде сонячно.

Що не можна робити на Фалалея Огуречника

  • згадувати минуле
  • робити випічку, інакше на вас чекають тривалі хвороби та нещастя
  • стригтися і фарбувати волосся
  • сваритися, особливо з ріднею — до кінця місяця не помиритеся
  • залишати дітей під чужим наглядом - їх можуть наврочити
  • роздавати дитячі речі - здоров'я з речами можна віддати

За православним церковним календарем день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.

Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди та злидні.

Також читайте, як місяць весілля впливає на щастя у шлюбі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні свято в Україні