Праздник 2 июня: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Что известно о святом

Святой Фалафей родился в Ливане в семье воеводы.В юношестве он изучил медицину, но приходивших к нему людей всегда лечил бесплатно, ведь исповедовал христианство. За это язычники его схватили и привели к правителю Малой Азии. Долго император убеждал Фалалея отречься от Христа, но мученик отказался. За это приговорили его к страшной пытке, долго пытали, а потом отрубили голову.

Ранее наши предки в эту дату сажали огурцы и другие овощи. Также в этот день традиционно занимались огородными хлопотами, например, пололи сорняки, поливали грядки, высаживали овощи.

Главные приметы на 2 июня

Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.

Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.

Пчелы сердито жалят - к дождю.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.

Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Что нельзя делать на Фалалея Огуречника

вспоминать о прошлом

делать выпечку, иначе вас ждут длительные болезни и несчастья

стричься и красить волосы

ссориться, особенно с родней — до конца месяца не помиритесь

оставлять детей под чужим присмотром — их могут сглазить

раздавать детские вещи — здоровье с вещами можно отдать

По православному церковному календарю день ангела отмечают: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.