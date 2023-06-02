Праздник 2 июня: что категорически нельзя делать, у кого день ангела
2 июня православная церковь вспоминает мученика Фалалея. В народе дата называется Фалафеев день.
Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.
Что известно о святом
Святой Фалафей родился в Ливане в семье воеводы.В юношестве он изучил медицину, но приходивших к нему людей всегда лечил бесплатно, ведь исповедовал христианство. За это язычники его схватили и привели к правителю Малой Азии. Долго император убеждал Фалалея отречься от Христа, но мученик отказался. За это приговорили его к страшной пытке, долго пытали, а потом отрубили голову.
Ранее наши предки в эту дату сажали огурцы и другие овощи. Также в этот день традиционно занимались огородными хлопотами, например, пололи сорняки, поливали грядки, высаживали овощи.
Главные приметы на 2 июня
- Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.
- Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.
- Пчелы сердито жалят - к дождю.
- Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.
- Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.
- Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
Что нельзя делать на Фалалея Огуречника
- вспоминать о прошлом
- делать выпечку, иначе вас ждут длительные болезни и несчастья
- стричься и красить волосы
- ссориться, особенно с родней — до конца месяца не помиритесь
- оставлять детей под чужим присмотром — их могут сглазить
- раздавать детские вещи — здоровье с вещами можно отдать
По православному церковному календарю день ангела отмечают: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.
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