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Праздник 2 июня: что категорически нельзя делать, у кого день ангела

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Пятница 02 июня 2023 06:00
Праздник 2 июня: что категорически нельзя делать, у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

2 июня православная церковь вспоминает мученика Фалалея. В народе дата называется Фалафеев день.

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Что известно о святом

Святой Фалафей родился в Ливане в семье воеводы.В юношестве он изучил медицину, но приходивших к нему людей всегда лечил бесплатно, ведь исповедовал христианство. За это язычники его схватили и привели к правителю Малой Азии. Долго император убеждал Фалалея отречься от Христа, но мученик отказался. За это приговорили его к страшной пытке, долго пытали, а потом отрубили голову.

Ранее наши предки в эту дату сажали огурцы и другие овощи. Также в этот день традиционно занимались огородными хлопотами, например, пололи сорняки, поливали грядки, высаживали овощи.

Главные приметы на 2 июня

  • Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.
  • Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.
  • Пчелы сердито жалят - к дождю.
  • Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.
  • Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.
  • Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Что нельзя делать на Фалалея Огуречника

  • вспоминать о прошлом
  • делать выпечку, иначе вас ждут длительные болезни и несчастья
  • стричься и красить волосы
  • ссориться, особенно с родней — до конца месяца не помиритесь
  • оставлять детей под чужим присмотром — их могут сглазить
  • раздавать детские вещи — здоровье с вещами можно отдать

По православному церковному календарю день ангела отмечают: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.

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