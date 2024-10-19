Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Пророк Йоіл, ймовірно, жив у Юдейському царстві під час соціальних і релігійних криз, коли народ переживав голод або нашестя сарани. У своєму посланні він закликає людей до покаяння, відновлення та повернення до Бога, обіцяючи зцілення землі та Божі благословення.

У книзі Йоіла нашестя сарани постає як прояв Божого гніву і символ покарання за гріхи. Однією з ключових обіцянок є пророцтво про виливання Духа Святого на всіх людей, що стало важливим передбаченням у християнській традиції, особливо в контексті П'ятидесятниці.

Йоіл зробив вагомий внесок у біблійну спадщину, і його слова активно використовуються в проповідях та літературі, яка досліджує теми покаяння та надії.

Йоіл. Фреска Стелі Сикстинської капели (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 19 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Конфліктувати чи пліткувати

Відмовляти у допомозі

Залишати вікна відчиненими.

Також не рекомендується цього дня сушити білизну на вулиці, оскільки наші предки вірили, що це може призвести до хвороб.

В давнину сьогодні проводжали осінь і зустрічали зиму. Вірили, що вже починаються справжні морози. Традиційно з курячого м'яса готували різні страви на святковий стіл.

Народні прикмети і традиції цього дня

Захід сонця червоний - скоро похолоднішає

Безвітряний день - стане ще холодніше

Пішов сніг - до сніжної зими

Холодно та пішов дощ - до пізньої зими.

Також сьогодні відзначається Дмитрівська поминальна субота. Це день, коли віряни вшановують пам'ять покійних родичів, відвідуючи кладовища та молячись за їхній упокій. Також цього дня поминають усіх, хто загинув, захищаючи рідну землю від ворогів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: