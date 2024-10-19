Праздник 19 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 19 октября, праздник - православные украинцы память святого пророка Иоила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Пророк Иоил, вероятно, жил в Иудейском царстве во время социальных и религиозных кризисов, когда народ переживал голод или нашествие саранчи. В своем послании он призывает людей к покаянию, восстановлению и возвращению к Богу, обещая исцеление земли и благословения Бога.
В книге Иоила нашествие саранчи предстает как проявление Божьего гнева и символ наказания за грехи. Одним из ключевых обещаний является пророчество об излиянии Святого Духа на всех людей, что стало важным предсказанием в христианской традиции, особенно в контексте Пятидесятницы.
Иоил внес весомый вклад в библейское наследие, и его слова активно используются в проповедях и литературе, исследующей темы покаяния и надежды.
Иоил. Фреска Потолка Сикстинской капеллы (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется в этот день сушить белье на улице, поскольку наши предки верили, что это может привести к болезням.
В старину сегодня провожали осень и встречали зиму. Верили, что уже начинаются настоящие морозы. Традиционно из куриного мяса готовили разные блюда на праздничный стол.
Также сегодня отмечается Дмитровская поминальная суббота. Это день, когда верующие чтят память усопших родственников, посещая кладбища и молясь за их покой. Также в этот день поминают всех погибших, защищая родную землю от врагов.
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергий, Феликс, Ян.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила и что нельзя делать в этот день.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.