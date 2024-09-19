Свято 19 вересня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 19 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Трохим, Савватій і Доримедонт жили у III столітті, коли християн переслідували за віру. Трохим і Савватій потрапили до рук римської влади в Антіохії через відмову поклонятися язичницьким богам. Їх піддали нелюдським тортурам: Савватія роздирали гаками, а Трохима змусили носити взуття з вбитими всередині цвяхами, що завдавало страшних мук.
Після цього обох мучеників переправили до міста Синада, де їхній випадок розглядав імператорський намісник. У цьому місті до них приєднався Доримедонт, сенатор, який був християнином, але приховував свою віру. Він, натхнений стійкістю Трохима і Савватія, публічно зізнався у своїй вірі. Його також катували, однак це не змусило його зректися християнства.
Зрештою, Трохим, Савватій і Доримедонт були страчені за свою віру. Їхня смерть стала символом непохитності духу і прикладом для інших християн. Тепер їх шанують як мучеників, які до кінця залишилися вірними своїм переконанням, попри жорстокі випробування.
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Здавна було заведено ставити на стіл тарілку з медом, адже його вважали особливим символом здоров'я та щастя. Люди вірили, що якщо скуштувати мед цього дня, то він надасть сили та захистить від хвороб на цілий рік.
Сьогодні іменини святкують: Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.