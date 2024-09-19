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Свято 19 вересня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Церковне свято 19 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 19 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Трохим, Савватій і Доримедонт жили у III столітті, коли християн переслідували за віру. Трохим і Савватій потрапили до рук римської влади в Антіохії через відмову поклонятися язичницьким богам. Їх піддали нелюдським тортурам: Савватія роздирали гаками, а Трохима змусили носити взуття з вбитими всередині цвяхами, що завдавало страшних мук.

Після цього обох мучеників переправили до міста Синада, де їхній випадок розглядав імператорський намісник. У цьому місті до них приєднався Доримедонт, сенатор, який був християнином, але приховував свою віру. Він, натхнений стійкістю Трохима і Савватія, публічно зізнався у своїй вірі. Його також катували, однак це не змусило його зректися християнства.

Зрештою, Трохим, Савватій і Доримедонт були страчені за свою віру. Їхня смерть стала символом непохитності духу і прикладом для інших християн. Тепер їх шанують як мучеників, які до кінця залишилися вірними своїм переконанням, попри жорстокі випробування.

Що не можна робити сьогодні, 19 вересня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Ревнувати та пліткувати
  • Позичати сіль
  • Сидіти на самоті вдома.

 

 

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку іній - осінь буде теплою
  • Багато жолудів на дубі - до великого урожаю
  • Чутно грім - взимку буде мало снігу
  • Вітер з півдня - до гарного врожаю озимих
  • На березі та дубі ще є листя - до лютої зими.

Здавна було заведено  ставити на стіл тарілку з медом, адже його вважали особливим символом здоров'я та щастя. Люди вірили, що якщо скуштувати мед цього дня, то він надасть сили та захистить від хвороб на цілий рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний піратський день
  • День вигулювання настрою
  • День народження смайлика.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

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