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Праздник 19 сентября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 19 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 19 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Трофим, Савватий и Доримедонт жили в III веке, когда христиан преследовали за веру. Трофим и Савватий попали в руки римской власти в Антиохии из-за отказа поклоняться языческим богам. Их подвергли бесчеловечным пыткам: Савватия разрывали крючьями, а Трофима заставили носить обувь с вбитыми внутри гвоздями, что причиняло страшные мучения.

После этого обоих мучеников переправили в Синаду, где их случай рассматривал императорский наместник. В этом городе к ним присоединился Доримедонт, сенатор, являвшийся христианином, но скрывавший свою веру. Он, вдохновленный стойкостью Трофима и Савватия, публично признался в своей вере. Его также пытали, однако это не заставило его отречься от христианства.

В конце концов Трофим, Савватий и Доримедонт были казнены за свою веру. Их смерть стала символом непреклонности духа и примером для других христиан. Теперь их почитают как мучеников, которые до конца остались верны своим убеждениям, несмотря на жестокие испытания.

Что нельзя делать сегодня, 19 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ревновать и сплетничать
  • Одалживать соль
  • Сидеть в одиночестве дома.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром иней - осень будет теплой
  • Много желудей на дубе - к большому урожаю
  • Слышен гром - зимой будет мало снега
  • Ветер с юга - до хорошего урожая озимых
  • На берегу и дубе еще есть листья - к лютой зиме.

Издавна было принято ставить на стол тарелку с медом, ведь его считали особым символом здоровья и счастья. Люди верили, что если попробовать мед в этот день, он придаст силы и защитит от болезней на целый год.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный пиратский день
  • День выгула настроения
  • День рождения смайлик.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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