Свято 19 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 19 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Андрія Стратилата й інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Андрій був римським воєначальником під час правління імператора Максиміана. У війні з Сирією він отримав титул "стратилат", що означає головнокомандувач. Андрій, хоча сам ще не був хрещеним, увірував у Христа і переконував своїх язичницьких воїнів в істинності християнської віри. Тоді його невеликий загін переміг численне перське військо.
Після повернення з перемогою, вороги донесли правителю Антіоху, що воєначальник навернув солдат до християнства. На суді Андрій сміливо визнав свою віру, за що його піддали тортурам, а його воїнів розіп’яли. Проте ніхто з них не відрікся від Христа.
Перед смертю святий мученик разом зі своїми воїнами прийняв хрещення в місті Тарс. Андрій молився за тих, хто буде вшановувати їх пам'ять, і попросив у Бога дарувати людям цілюще джерело на місці їхньої загибелі. Воно з'явилося одразу після страти.
Поховали мучеників єпископи Петро і Нон. Один із кліриків, страждаючи від злого духа, випив води з джерела й одужав. Звістка про чудесне джерело швидко поширилася, і люди почали приходити до нього, отримуючи зцілення за свої молитви.
Святий Андрій Стратилат (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується ремонтувати взуття та одяг, робити ремонт або займатися рукоділлям. Здавна вірили, що сьогодні великий ризик поранитися чи травмуватися під час таких занять.
Важливо не сваритися з рідними цього дня, адже це може привести до втрати миру і спокою у вашому домі на довгий час.
Сьогодні люди моляться святому Андрію Стратилату, який вважається покровителем військових і захисником Батьківщини. Віряни просять про захист країни від війни, зцілення від хвороб, а військові моляться про заступництво і допомогу на службі.
Раніше у цей день відзначали зміну сезону. Було заведено влаштовувати святкові гуляння та накривати багаті столи, до яких обов’язково запрошували друзів і родичів.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Тимофій Микола.
За гороскопом люди, які народилися сегодня - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.