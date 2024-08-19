Свято 19 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Андрій був римським воєначальником під час правління імператора Максиміана. У війні з Сирією він отримав титул "стратилат", що означає головнокомандувач. Андрій, хоча сам ще не був хрещеним, увірував у Христа і переконував своїх язичницьких воїнів в істинності християнської віри. Тоді його невеликий загін переміг численне перське військо.

Після повернення з перемогою, вороги донесли правителю Антіоху, що воєначальник навернув солдат до християнства. На суді Андрій сміливо визнав свою віру, за що його піддали тортурам, а його воїнів розіп’яли. Проте ніхто з них не відрікся від Христа.

Перед смертю святий мученик разом зі своїми воїнами прийняв хрещення в місті Тарс. Андрій молився за тих, хто буде вшановувати їх пам'ять, і попросив у Бога дарувати людям цілюще джерело на місці їхньої загибелі. Воно з'явилося одразу після страти.

Поховали мучеників єпископи Петро і Нон. Один із кліриків, страждаючи від злого духа, випив води з джерела й одужав. Звістка про чудесне джерело швидко поширилася, і люди почали приходити до нього, отримуючи зцілення за свої молитви.

Святий Андрій Стратилат (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 19 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Думати про погане, жалітися на свою долю

Пліткувати та наговорювати на інших

Підмітати або іншим чином прибирати підлогу

Позичати сіль - інакше вас буде чекати горе

Одягати брудні, старі чи порвані речі.

Також не рекомендується ремонтувати взуття та одяг, робити ремонт або займатися рукоділлям. Здавна вірили, що сьогодні великий ризик поранитися чи травмуватися під час таких занять.

Важливо не сваритися з рідними цього дня, адже це може привести до втрати миру і спокою у вашому домі на довгий час.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку стоїть густий туман - узимку буде багато снігу

Весь день тепла погода - такою буде осінь

Похмурий ранок - чекайте на затяжні дощі восени

Прохолодно і багато комарів уранці - вдень буде спека.

Сьогодні люди моляться святому Андрію Стратилату, який вважається покровителем військових і захисником Батьківщини. Віряни просять про захист країни від війни, зцілення від хвороб, а військові моляться про заступництво і допомогу на службі.

Раніше у цей день відзначали зміну сезону. Було заведено влаштовувати святкові гуляння та накривати багаті столи, до яких обов’язково запрошували друзів і родичів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Тимофій Микола.

За гороскопом люди, які народилися сегодня - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: