Праздник 19 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 19 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Андрея Стратилата и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Андрей был римским военачальником во время правления императора Максимиана. На войне с Сирией он получил титул "стратилат", что означает главнокомандующий. Андрей, хотя сам еще не был крещен, уверовал во Христа и убеждал своих языческих воинов в истинности христианской веры. Тогда его небольшой отряд победил многочисленное персидское войско.
После возвращения с победой, враги донесли правителю Антиоху, что военачальник обратил солдат в христианство. На суде Андрей смело признал свою веру, за что его подвергли пыткам, а его воинов распяли. Однако никто из них не отрекся от Христа.
Перед смертью святой мученик вместе со своими воинами принял крещение в городе Тарс. Андрей молился о тех, кто будет чтить их память, и попросил у Бога дарить людям целебный источник на месте их гибели. Он появился сразу после казни.
Похоронили мучеников епископы Петр и Нон. Один из клириков, страдая от злого духа, выпил воды из источника и поправился. Весть о чудесном источнике быстро распространилась, и люди стали приходить к нему, получая исцеление за свои молитвы.
Святой Андрей Стратилат (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ремонтировать обувь и одежду, делать ремонт или заниматься рукоделием. Издавна верили, что сегодня большой риск раниться или травмироваться во время таких занятий.
Важно не ссориться с родными в этот день, ведь это может привести к потере мира и покоя в вашем доме на долгое время.
Сегодня люди молятся святому Андрею Стратилату, который считается покровителем военных и защитником Родины. Верующие просят о защите страны от войны, исцелении от болезней, а военные молятся о покровительстве и помощи на службе.
Ранее в этот день отмечали смену сезона. Было принято устраивать праздничные гуляния и накрывать богатые столы, к которым обязательно приглашали друзей и родственников.
Сегодня именины празднуют: Андрей, Тимофей Николай.
За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.