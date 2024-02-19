Свято 19 лютого: чому сьогодні заборонено дивитися на зорі та що обов'язково треба зробити

19 лютого церква за новим календарем вшановує святого апостола Архипа.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, "Радіо Трек".
Цього дня пригадують про апостолів Архипа та Філімона, його батька. Втім, у деяких переказах йдеться про те, що вони були братами. Обидва вони були віддані вірі.
Архип та Філімон перетворили свою оселю на місце, де могли збиратися усі християни. Будинок називали домашньою церквою. Потім чоловіків та їхні родини піддали гонінням, усі вони загинули в муках.
Іменини сьогодні святкують: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Теодор, Федір.
"Ангел Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!".
Нагадаємо, раніше вже з'явився новий церковний календар на лютий.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, кого вітати з іменинами у лютому.