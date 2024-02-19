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Праздник 19 февраля: почему сегодня запрещено смотреть на звезды и что обязательно нужно сделать

Кому помолиться 19 февраля (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

19 февраля церковь по новому календарю чтит святого апостола Архипа.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, "Радио Трек".

История праздника

В этот день вспоминают апостолов Архипа и Филимона, его отца. Впрочем, в некоторых преданиях говорится, что они были братьями. Оба они были отданы вере.

Архип и Филимон превратили свой дом в место, где могли собираться все христиане. Их дилье называли домашней церковью. Затем мужчин и их семьи подвергли гонениям, все они погибли в муках.

Приметы дня

  • снег покрыл все дороги - урожай будет поздним
  • увидеть падающую звезду - будет несчастье
  • солнечный день - год будет щедрым на урожай.

Что нельзя сегодня делать

  • 19 февраля запрещено смотреть на звезды - это может навлечь большую беду
  • не отказывайте просящим о помощи, но не деньгами
  • не ссорьтесь и не лгите
  • запрещено оскорблять детей и женщин
  • не берите взаймы, иначе весь год проведете в нищете.

Именины сегодня празднуют: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.

Главная молитва дня - как попросить о счастье у Ангела-Хранителя

"Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. Покажи мне путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Подсоби в делах праведных, защити от беды. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!".

 

Напомним, ранее уже появился новый церковный календарь на февраль.

Кроме того, недавно мы рассказывали, кого поздравлять с именинами в феврале.

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