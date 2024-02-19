Праздник 19 февраля: почему сегодня запрещено смотреть на звезды и что обязательно нужно сделать

19 февраля церковь по новому календарю чтит святого апостола Архипа.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, "Радио Трек".
В этот день вспоминают апостолов Архипа и Филимона, его отца. Впрочем, в некоторых преданиях говорится, что они были братьями. Оба они были отданы вере.
Архип и Филимон превратили свой дом в место, где могли собираться все христиане. Их дилье называли домашней церковью. Затем мужчин и их семьи подвергли гонениям, все они погибли в муках.
Именины сегодня празднуют: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.
"Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. Покажи мне путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Подсоби в делах праведных, защити от беды. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!".
Напомним, ранее уже появился новый церковный календарь на февраль.
Кроме того, недавно мы рассказывали, кого поздравлять с именинами в феврале.