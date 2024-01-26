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Церковний календар на лютий 2024: дати важливих свят по-новому

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 18:59
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Церковний календар на лютий 2024: дати важливих свят по-новому Церковний календар на лютий 2024 (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У лютому українці відзначатимуть кілька важливих церковних свят, зокрема Стрітення Господнє. Однак після переходу на новий церковний календар дати "змістилися" на 13 днів назад.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує церковний календар з новими датами всіх свят.

Новий календар на лютий 2024

  • 1 лютого - мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана
  • 2 лютого - Стрітення Господнє (раніше 15 лютого)
  • 3 лютого - святого Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці
  • 4 лютого - святого преподобного Ісидора Пилусіотського
  • 5 лютого - святої мучениці Агафії
  • 6 лютого - святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана
  • 7 лютого - святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського
  • 8 лютого - святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця
  • 9 лютого - святого мученика Никифора; віддання Стрітення Господнього
  • 10 лютого - святого мученика Харлампія
  • 11 лютого - святого священномученика Власія, єпископа Севастійського
  • 12 лютого - святого Мелетія, архієпископа Антіохійського
  • 13 лютого - святого преподобного Мартиніана
  • 14 лютого - святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія
  • 15 лютого - святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії
  • 16 лютого - святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших
  • 17 лютого - святого великомученика Теодора Тирона
  • 18 лютого - неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського
  • 19 лютого - святого апостола Архипа
  • 20 лютого - святого преподобного Льва, єпископа Катанського
  • 21 лютого - святого преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського
  • 22 лютого - віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії
  • 23 лютого - святого священномученика Полікарпа
  • 24 лютого - перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя
  • 25 лютого - неділя про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського
  • 26 лютого - святого Порфирія, єпископа Газського
  • 27 лютого - святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта
  • 28 лютого - святого преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія
  • 29 лютого - святого преподобного Касіяна

Перехід на новий календар

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
  • День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
  • Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)

Раніше ми розповідали про важливі традиції на Стрітення 2024 та як їх дотримуватися.

Читайте також, коли будемо святкувати Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

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