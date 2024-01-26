Церковний календар на лютий 2024: дати важливих свят по-новому
Церковний календар на лютий 2024 (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
У лютому українці відзначатимуть кілька важливих церковних свят, зокрема Стрітення Господнє. Однак після переходу на новий церковний календар дати "змістилися" на 13 днів назад.
РБК-Україна (проєкт Styler) публікує церковний календар з новими датами всіх свят.
Новий календар на лютий 2024
- 1 лютого - мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана
- 2 лютого - Стрітення Господнє (раніше 15 лютого)
- 3 лютого - святого Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці
- 4 лютого - святого преподобного Ісидора Пилусіотського
- 5 лютого - святої мучениці Агафії
- 6 лютого - святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана
- 7 лютого - святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського
- 8 лютого - святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця
- 9 лютого - святого мученика Никифора; віддання Стрітення Господнього
- 10 лютого - святого мученика Харлампія
- 11 лютого - святого священномученика Власія, єпископа Севастійського
- 12 лютого - святого Мелетія, архієпископа Антіохійського
- 13 лютого - святого преподобного Мартиніана
- 14 лютого - святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія
- 15 лютого - святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії
- 16 лютого - святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших
- 17 лютого - святого великомученика Теодора Тирона
- 18 лютого - неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського
- 19 лютого - святого апостола Архипа
- 20 лютого - святого преподобного Льва, єпископа Катанського
- 21 лютого - святого преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського
- 22 лютого - віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії
- 23 лютого - святого священномученика Полікарпа
- 24 лютого - перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя
- 25 лютого - неділя про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського
- 26 лютого - святого Порфирія, єпископа Газського
- 27 лютого - святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта
- 28 лютого - святого преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія
- 29 лютого - святого преподобного Касіяна
Перехід на новий календар
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
- День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
Раніше ми розповідали про важливі традиції на Стрітення 2024 та як їх дотримуватися.
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