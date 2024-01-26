Церковний календар на лютий 2024: дати важливих свят по-новому

У лютому українці відзначатимуть кілька важливих церковних свят, зокрема Стрітення Господнє. Однак після переходу на новий церковний календар дати "змістилися" на 13 днів назад.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує церковний календар з новими датами всіх свят.

Новий календар на лютий 2024

1 лютого - мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана

- мученика Трифона; святих преподобних Петра і Вендиміана 2 лютого - Стрітення Господнє (раніше 15 лютого)

3 лютого - святого Симеона Богоприїмця і Анни-пророчиці

4 лютого - святого преподобного Ісидора Пилусіотського

5 лютого - святої мучениці Агафії

6 лютого - святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана

7 лютого - святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

8 лютого - святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії Серповидця

9 лютого - святого мученика Никифора; віддання Стрітення Господнього

10 лютого - святого мученика Харлампія

11 лютого - святого священномученика Власія, єпископа Севастійського

12 лютого - святого Мелетія, архієпископа Антіохійського

13 лютого - святого преподобного Мартиніана

14 лютого - святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія

15 лютого - святого апостола Онисима; преподобних Пафнутія, Євсевія та Євфросинії

16 лютого - святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших

- святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших 17 лютого - святого великомученика Теодора Тирона

18 лютого - неділя про Закхея; святого Льва, Папи Римського

19 лютого - святого апостола Архипа

20 лютого - святого преподобного Льва, єпископа Катанського

21 лютого - святого преподобного Тимофея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського

22 лютого - віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії

23 лютого - святого священномученика Полікарпа

24 лютого - перше і друге Віднайдення голови Іоанна Хрестителя

25 лютого - неділя про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Константинопольського

26 лютого - святого Порфирія, єпископа Газського

27 лютого - святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта

28 лютого - святого преподобного отця нашого і сповідника Василія, сопостника святого Прокопія

29 лютого - святого преподобного Касіяна

Перехід на новий календар

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: