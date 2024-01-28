Дні ангела у лютому 2024 року за новим та старим календарем: кого привітати та як назвати дитину

З вересня 2023 року Україна перейшла на Новоюліанський календар, але частина українців ще користується юліанським досі. А календар днів ангела, який ще називають Святці, використовують для вибору імені дитині та привітань зі святом рідних. По новоюліанському календарю змінюються не тільки дати великих свят, а й деякі дні ангела.

Як назвати дитину у лютому та кого обов'язково привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, DayToday.