Свято 19 лютого: чому сьогодні заборонено дивитися на зорі та що обов'язково треба зробити

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Цього дня пригадують про апостолів Архипа та Філімона, його батька. Втім, у деяких переказах йдеться про те, що вони були братами. Обидва вони були віддані вірі.

Архип та Філімон перетворили свою оселю на місце, де могли збиратися усі християни. Будинок називали домашньою церквою. Потім чоловіків та їхні родини піддали гонінням, усі вони загинули в муках.

Прикмети дня

сніг вкрив усі дороги - врожай буде пізнім

побачити зірку, що падає - буде нещастя

сонячний день - рік буде щедрим на врожай.

Що не можна сьогодні робити

19 лютого заборонено дивитися на зорі - це може накликати велику біду

не відмовляйте тим, хто просить про допомогу, але не грошима

не сваріться та не брешіть

заборонено ображати дітей та жінок

не беріть в борг, інакше увесь рік проведете у злиднях.

Іменини сьогодні святкують: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Теодор, Федір.

Головна молитва дня - як попросити про щастя в Янгола-Охоронця

"Ангел Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!".