Праздник 19 февраля: почему сегодня запрещено смотреть на звезды и что обязательно нужно сделать
19 февраля церковь по новому календарю чтит святого апостола Архипа.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, "Радио Трек".
История праздника
В этот день вспоминают апостолов Архипа и Филимона, его отца. Впрочем, в некоторых преданиях говорится, что они были братьями. Оба они были отданы вере.
Архип и Филимон превратили свой дом в место, где могли собираться все христиане. Их дилье называли домашней церковью. Затем мужчин и их семьи подвергли гонениям, все они погибли в муках.
Приметы дня
- снег покрыл все дороги - урожай будет поздним
- увидеть падающую звезду - будет несчастье
- солнечный день - год будет щедрым на урожай.
Что нельзя сегодня делать
- 19 февраля запрещено смотреть на звезды - это может навлечь большую беду
- не отказывайте просящим о помощи, но не деньгами
- не ссорьтесь и не лгите
- запрещено оскорблять детей и женщин
- не берите взаймы, иначе весь год проведете в нищете.
Именины сегодня празднуют: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.
Главная молитва дня - как попросить о счастье у Ангела-Хранителя
"Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. Покажи мне путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Подсоби в делах праведных, защити от беды. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!".
Напомним, ранее уже появился новый церковный календарь на февраль.
Кроме того, недавно мы рассказывали, кого поздравлять с именинами в феврале.