Праздник 19 февраля: почему сегодня запрещено смотреть на звезды и что обязательно нужно сделать

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

В этот день вспоминают апостолов Архипа и Филимона, его отца. Впрочем, в некоторых преданиях говорится, что они были братьями. Оба они были отданы вере.

Архип и Филимон превратили свой дом в место, где могли собираться все христиане. Их дилье называли домашней церковью. Затем мужчин и их семьи подвергли гонениям, все они погибли в муках.

Приметы дня

снег покрыл все дороги - урожай будет поздним

увидеть падающую звезду - будет несчастье

солнечный день - год будет щедрым на урожай.

Что нельзя сегодня делать

19 февраля запрещено смотреть на звезды - это может навлечь большую беду

не отказывайте просящим о помощи, но не деньгами

не ссорьтесь и не лгите

запрещено оскорблять детей и женщин

не берите взаймы, иначе весь год проведете в нищете.

Именины сегодня празднуют: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Теодор, Федор.

Главная молитва дня - как попросить о счастье у Ангела-Хранителя

"Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. Покажи мне путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Подсоби в делах праведных, защити от беды. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!".