Церковне свято 19 листопада: що не можна робити сьогодні, а кого вітати з днем ангела

19 листопада православна церква відзначає день Павла Льодостава. У цей день предки передбачали, якою буде погода, а ще задобрювали різних духів.
Також святкують всесвітній день чоловіків, день метеоролога та день виробників скла.
Що не можна робити в цей день та кого варто привітати - читайте в матеріалі Styler.
Сьогодні за православним календарем відзначають день Павла Сповідника, або Павла Льодостава. Вірили, що лід, який з'явився сьогодні на річках, протримається аж до весни.
Також рибалки починали готуватися до зимової риболовлі. На півночі наші предки намагалися задобрити водяного ласощами й монетами, читали спеціальні замовляння.
Павло Сповідник (фото: uk.wikipedia.org)
19 листопада було заборонено:
У четвер, 19 листопада, іменини відзначають Герман, Павло, Клавдія, Северин, а також Олександра.
З'явився календар робочих днів і вихідних у грудні. Дивіться, коли зможемо відпочивати.
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