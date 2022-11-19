Церковный праздник 19 ноября: что нельзя делать сегодня, а кого поздравлять с днем ангела

19 ноября православная церковь отмечает день Павла Ледостава. В этот день предки предсказывали, какой будет погода, а еще задабривали разных духов.
Также отмечают всемирный день мужчин, день метеоролога и день производителей стекла.
Что нельзя делать в этот день и кого стоит поздравить - читайте в материале Styler.
Сегодня по православному календарю отмечают день Павла Исповедника или Павла Ледостова. Верили, что появившийся сегодня на реках лед продержится вплоть до весны.
Также рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке. На севере наши предки пытались задобрить водяного лакомствами и монетами, читали специальные заговоры.
Павел Исповедник (фото: ru.wikipedia.org)
19 ноября было запрещено:
В четверг, 19 ноября, именины отмечают Герман, Павел, Клавдия, Северин, а также Александра.
Появился календарь рабочих дней и выходных в декабре. Смотрите, когда мы сможем отдыхать.
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