Свято 18 жовтня: сувора заборона цього дня, традиції та іменинники

18 жовтня 2022 року в Україні за православним календарем вшановують пам'ять мучениці Харитіани Амісійської, в народі - просто Харитини. Цей день має особливі традиції та звичаї, про які не слід забувати і в наш час.

Що можна і не можна робити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Іменини в цей день святкують:

Олексій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Матвій, Петро, Філіп, Харитина, Олександр, Гавриїл, Григорій.

Обов'язково привітайте друзів і рідних з їх днем ангела!

Традиції цього дня, що треба зробити

На Харитини прийнято займатися рукоділлям і творчістю. У цей день раніше говорили "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", адже мучениця вважається покровителькою швачок і ткаль. А ось ухилятися від цієї роботи вважалося поганою прикметою.

Нитку, виткану 18 жовтня, називали священною. Обов'язково таку нитку потрібно зав'язати на три вузли на ліве зап'ястя, щоб захиститися від проблем та пристріту. Першу спрядену нитку надягали на руку дітям, щоб захистити їх від лихого ока.

Поки ткали, обов'язково співали, спілкувалися, видавали одна одній "секретики". Нерідко на такі вечорниці заглядали молодики, придивлялися до наречених.

Зараз традиція прядіння неактуальна, проте для вшанування свята ви можете зайнятися вишиванням чи в'язанням.

Обов'язково потрібно до 18 жовтня завершити всі справи, які почали раніше. Крім того, якщо у вас накопичилися борги, їх слід віддати.

Фото: Присвятіть цей день рукоділлю (pixabay)

Що не можна робити 18 жовтня

Одягати новий одяг, особливо на важливу зустріч, переїжджати на нове місце.

Залишати справи незавершеними - обов'язково треба доводити всі справи до кінця, або перекласти починання на інший день.

Так само не можна починати нові відносини - нічого хорошого з цього не вийде.

Свататися, святкувати весілля і влаштовувати пишні галасливі гулянки.

Лаятися, лихословити і ображати когось.

Прикмети на Харитини