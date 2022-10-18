Праздник 18 октября: самый строгий запрет в этот день, традиции и именинники
18 октября 2022 года в Украине по православному календарю чтят память мученицы Харитианы Амиссийской, в народе – просто Харитины. Этот день имеет особые традиции и обычаи, о которых нельзя забывать и в наше время.
Что можно и нельзя делать – читайте ниже в нашем материале Styler.
В этот день празднуют именины:
Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.
Обязательно поздравьте друзей и родных с их днем ангела!
Традиции этого дня, что нужно сделать
На Харитины принято заниматься рукоделием и творчеством. В этот день раньше говорили "Харитина ткала и пряла – весь дом одевала", ведь мученица считается покровительницей швей и ткачих. А вот уклоняться от этой работы считалось дурной приметой.
Нить, сотканную 18 октября, называли священной. Обязательно такую нить нужно завязать на три узла на левое запястье, чтобы защититься от проблем и сглаза. Первую спряденную нить надевали на руку детям, чтобы защитить их от дурного глаза.
Пока ткали, обязательно пели, общались, выдавали друг другу "секретики". Нередко на такие вечерницы заглядывали молодые люди, присматривались к невестам.
Сейчас традиция пряжи неактуальна, однако вы можете заняться вышиванием или вязанием.
Обязательно нужно до 18 октября завершить все начавшиеся ранее дела. Кроме того, если у вас скопились долги, их следует отдать.
Фото: Посвятите этот день рукоделию (pixabay)
Что нельзя делать 18 октября
- Надевать новую одежду, особенно на важную встречу, переезжать на новое место.
- Оставлять дела незавершенными – обязательно нужно доводить все дела до конца, или перевести начинания на другой день.
- Так же нельзя начинать новые отношения – ничего хорошего из этого не выйдет.
- Свататься, праздновать свадьбу и устраивать пышные шумные пирушки.
- Ругаться, злословить и оскорблять кого-либо.
Приметы на Харитины
- Если нет ветра на Харитины, то скоро ударят морозы.
- Если птицы дружно улетают на юг, зима будет холодной.
- Когда после восхода солнца туман исчез, то день будет солнечным.
- Если к этому дню снег не выпал, зима будет поздней.
- Туман на рассвете – к солнечному и погожему дню.
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