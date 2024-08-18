Свято 18 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі мученики Флор і Лавр були рідними братами. Жили в II столітті в Візантії, а потім переїхали в Іллірію (сучасна територія Балкан). Вони працювали каменотесами, під керівництвом християн Прокла і Максима. Від своїх учителів брати перейняли не лише професійні навички, але й духовне життя, дотримуючись суворого посту та молитов.

Одного разу правитель Іллірії Лікаон направив братів у сусідню область для роботи над будівництвом язичницького храму. Під час роботи вони зустріли сина місцевого жерця, який отримав серйозне ушкодження ока від уламка каменю. Брати пообіцяли допомогти, і коли юнак увірував у Христа, його око дивом зцілилося. Це настільки сильно вразило його батька, що він також прийняв християнство.

Після завершення будівництва святі Флор і Лавр знищили язичницькі ідоли в храмі та встановили там хрест, присвятивши споруду Христу. За це їх заарештували та засудили до смерті. Братів кинули у порожній колодязь і засипали землею.

Через багато років їхні нетлінні мощі були знайдені й перенесені до Константинополя. На Русі Флора і Лавра почали шанувати як покровителів домашньої худоби, особливо коней.

Диво про Флора і Лавра (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 18 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися або лихословити

Пліткувати й ображати інших

Шкодити тваринам.

Також не рекомендується носити темний одяг, оскільки сьогодні чорний колір працює як магніт для нещасть. Окрім цього, здавна у цей день було заведено збирати полин. Його приносили додому і клали в затишне місце. Вірили, що полин захищає дім від зла та негативу.

Оскільки Флор і Лавр вважаються покровителями коней, наші пращури не використовували їх сьогодні для роботи. В цей день їх лише смачно годували та чистили.

Народні прикмети і традиції цього дня

Гарна погода - до негоди

Багряний світанок - буде вітер з дощем

Спекотно - до частих дощів у вересні

Свіже повітря - чекайте на дощ

Хмари пливуть низько - до затяжних дощів.

У старі часи українці вірили, що відсьогодні починаються перші заморозки. За повір’ями, якщо до 18 серпня не посіяти жито, то наступного року урожай буде зовсім поганим.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: