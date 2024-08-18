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Праздник 18 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 18 августа 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 18 августа, праздник - православные украинцы чтят память мучеников Флора и Лавра по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые мученики Флор и Лавр были родными братьями. Жили во II веке в Византии, а затем переехали в Иллирию (современная территория Балкан). Они работали каменотесами, под руководством христиан Прокла и Максима. От своих учителей братья переняли не только профессиональные навыки, но и духовную жизнь, соблюдая строгий пост и молитвы.

Однажды правитель Иллирии Ликаон направил братьев в соседнюю область для работы по строительству языческого храма. Во время работы они встретили сына местного жреца, получившего серьезное повреждение глаза от обломка камня. Братья пообещали помочь, и когда юноша уверовал во Христа, его глаз чудом исцелился. Это настолько сильно поразило его отца, что он тоже принял христианство.

После строительства святые Флор и Лавр уничтожили языческие идолы в храме и установили там крест, посвятив сооружение Христу. За это их арестовали и приговорили к смерти. Братьев бросили в пустой колодец и засыпали землей.

Спустя много лет их нетленные мощи были найдены и перенесены в Константинополь. На Руси Флора и Лавра начали почитать как покровителей домашнего скота, особенно лошадей.

Чудо о Флоре и Лавре (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 18 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться или сквернословить
  • Сплетничать и оскорблять других
  • Вредить животным.

Также не рекомендуется носить темную одежду, поскольку сегодня черный цвет работает как магнит для несчастий. Кроме этого, издавна в этот день было принято собирать полынь. Ее приносили домой и клали в укромное место. Верили, что полынь защищает дом от зла и негатива.

Поскольку Флор и Лавр считаются покровителями коней, наши предки не использовали их сегодня для работы. В этот день их только вкусно кормили и чистили.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Хорошая погода - к непогоде
  • Багровый рассвет - будет ветер с дождем
  • Жарко - к частым дождям в сентябре
  • Свежий воздух - ждите дождя
  • Облака плывут низко - к затяжным дождям.

В старину украинцы верили, что с сегодняшнего дня начинаются первые заморозки. По поверьям, если до 18 августа не посеять рожь, то в следующем году урожай будет совсем плохим.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Денис, Евгений, Георгий, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Лев, Ульяна.

За гороскопом люди, родившиеся сьогодні - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день исследования рака молочной железы
  • Международный день вина "Пино-нуар"
  • День "Никогда не сдавайся"
  • День открытия гелия
  • День противозачаточных средств.

Раньше мы рассказывали о Рождестве Пресвятой Богородицы 2024 - новая дата, запреты и традиции праздника, которые обязательно нужно знать.

Также читайте почему темнеет крестик? Что говорят суеверия и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.

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