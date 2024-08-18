Праздник 18 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 18 августа, праздник - православные украинцы чтят память мучеников Флора и Лавра по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые мученики Флор и Лавр были родными братьями. Жили во II веке в Византии, а затем переехали в Иллирию (современная территория Балкан). Они работали каменотесами, под руководством христиан Прокла и Максима. От своих учителей братья переняли не только профессиональные навыки, но и духовную жизнь, соблюдая строгий пост и молитвы.
Однажды правитель Иллирии Ликаон направил братьев в соседнюю область для работы по строительству языческого храма. Во время работы они встретили сына местного жреца, получившего серьезное повреждение глаза от обломка камня. Братья пообещали помочь, и когда юноша уверовал во Христа, его глаз чудом исцелился. Это настолько сильно поразило его отца, что он тоже принял христианство.
После строительства святые Флор и Лавр уничтожили языческие идолы в храме и установили там крест, посвятив сооружение Христу. За это их арестовали и приговорили к смерти. Братьев бросили в пустой колодец и засыпали землей.
Спустя много лет их нетленные мощи были найдены и перенесены в Константинополь. На Руси Флора и Лавра начали почитать как покровителей домашнего скота, особенно лошадей.
Чудо о Флоре и Лавре (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется носить темную одежду, поскольку сегодня черный цвет работает как магнит для несчастий. Кроме этого, издавна в этот день было принято собирать полынь. Ее приносили домой и клали в укромное место. Верили, что полынь защищает дом от зла и негатива.
Поскольку Флор и Лавр считаются покровителями коней, наши предки не использовали их сегодня для работы. В этот день их только вкусно кормили и чистили.
В старину украинцы верили, что с сегодняшнего дня начинаются первые заморозки. По поверьям, если до 18 августа не посеять рожь, то в следующем году урожай будет совсем плохим.
Сегодня именины празднуют: Денис, Евгений, Георгий, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Лев, Ульяна.
За гороскопом люди, родившиеся сьогодні - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты "Богослов", УПЦ "Благовіст", Википедия.