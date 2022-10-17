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Свято 17 жовтня: що треба обов'язково зробити, у кого день ангела

Фото: Яке свято 17 жовтня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

17 жовтня 2022 року за православним календарем вшановують пам'ять священномученика Єрофія, єпископа Афінського. В народі цей день здавна прозвали Єрофіїв день, Єрофій Лешегон.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Іменини сьогодні відзначають

Вірінея (Вероніка), Володимир, Павло, Стефан (Степан). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Традиції на Єрофія, що треба зробити

Здавна існувала традиція заготовляти у Єрофіїв день особливу настоянку, яку прозвали в народі "Єрофєїч".

Для цього заздалегідь сушили запашні трави (звіробій, майоран, буркун, материнку, чебрець, полин, м’яту, аніс), заливали їх горілкою і протягом місяця настоювали в темному місці. Цю настоянку пили при відсутності апетиту і при шлункових захворюваннях.

В цей день традиційно переглядали і провітрювали зимовий одяг із взуттям. Це треба, щоб підготуватися до зими заздалегідь.

17 жовтня проводили велику кількість обрядів, пов'язаних з відлякуванням нечисті. Вірили, що захиститися від неї можна, використовуючи цибулю, часник, редьку. Також говорили, що найчастіше нечиста сила вражає п'яниць і людей, які несумлінно виконують свої релігійні обов'язки.

Прикмети цього дня

  • Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.
  • Якщо в цей день випав перший сніг, то через сорок днів настане справжня зима.
  • Якщо птиці нахохлились, то наближається негода.

Що не можна робити сьогодні

Довіряти незнайомцям, особливо якщо вони будуть вмовляти зробити якийсь вчинок. В цей день великий ризик бути обдуреним.

Ходити в ліс - за прикметами, можна постраждати від нечистої сили

Грати весілля - прикмета, що шлюб буде нещасливим.

Зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, і інше призведе до проблем зі здоров'ям.

Також читайте, коли в Україні будуть батьківські суботи у листопаді 2022 року.

Крім того ми писали про державні свята у листопаді 2022, що будемо відзначати.

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