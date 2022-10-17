Праздник 17 октября: что нужно обязательно сделать, у кого день ангела

17 октября 2022 года по православному календарю чтят память священномученика Ерофия, епископа Афинского. В народе этот день извечно прозвали Ерофиев день, Ерофий Лешегон.
Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler.
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Издавна существовала традиция заготавливать у Ерофиев день особую настойку, которую прозвали в народе "Ерофеич".
Для этого заранее сушили душистые травы (зверобой, майоран, донник, душицу, тимьян, полынь, мяту, анис), заливали их водкой и в течение месяца настаивали в темном месте. Эту настойку пили при отсутствии аппетита и желудочных заболеваниях.
В этот день традиционно просматривали и проветривали зимнюю одежду с обувью. Это нужно, чтобы подготовиться к зиме заранее.
17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно выполняют свои религиозные обязанности.
Доверять незнакомцам, особенно если они будут уговаривать совершить какой-то поступок. В этот день велик риск быть обманутым.
Ходить в лес – по приметам, можно пострадать от нечистой силы
Играть свадьбу – примета, что брак будет несчастливым.
Злоупотреблять алкоголем и лекарствами. Считается, что и то и другое приведет к проблемам со здоровьем.
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