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Праздник 17 октября: что нужно обязательно сделать, у кого день ангела

Фото: Какой праздник 17 октября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

17 октября 2022 года по православному календарю чтят память священномученика Ерофия, епископа Афинского. В народе этот день извечно прозвали Ерофиев день, Ерофий Лешегон.

Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler.

Именины сегодня отмечают

Виринея (Вероника), Владимир, Павел, Стефан (Степан). Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Традиции на Ерофия, что нужно сделать

Издавна существовала традиция заготавливать у Ерофиев день особую настойку, которую прозвали в народе "Ерофеич".

Для этого заранее сушили душистые травы (зверобой, майоран, донник, душицу, тимьян, полынь, мяту, анис), заливали их водкой и в течение месяца настаивали в темном месте. Эту настойку пили при отсутствии аппетита и желудочных заболеваниях.

В этот день традиционно просматривали и проветривали зимнюю одежду с обувью. Это нужно, чтобы подготовиться к зиме заранее.

17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно выполняют свои религиозные обязанности.

Приметы этого дня

  • Вечерняя заря красного цвета – к ветреной погоде.
  • Если в этот день выпал первый снег, то спустя сорок дней наступит настоящая зима.
  • Если птицы нахохлились, то приближается ненастье.

Что нельзя делать сегодня

Доверять незнакомцам, особенно если они будут уговаривать совершить какой-то поступок. В этот день велик риск быть обманутым.

Ходить в лес – по приметам, можно пострадать от нечистой силы

Играть свадьбу примета, что брак будет несчастливым.

Злоупотреблять алкоголем и лекарствами. Считается, что и то и другое приведет к проблемам со здоровьем.

Читайте также, когда в Украине будут родительские субботы в ноябре 2022 года.

Кроме того, мы писали о государственных праздниках в ноябре 2022 года, что будем отмечать.

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