Свято 17 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Осія, ймовірно, походив із північного царства Ізраїль у період правління царів Єровоама II та інших. Цей час був відзначений економічним процвітанням, але також і моральним занепадом. Осія отримав від Бога завдання проголосити народові Ізраїлю його гріхи та закликати до покаяння, зосереджуючи свої проповіді на питаннях ідолопоклонства та соціальної несправедливості.

Він також став відомим завдяки своїй особистій трагедії: Бог настановив його одружитися з блудницею Гомером, що стало символом відносин між Ізраїлем і Богом. У цій метафорі народ отримував численні благословення, але зраджував Бога, звертаючись до ідолів.

Основні теми книги Осії включають любов Бога до свого народу, заклик до покаяння та обіцянку відновлення. Він порівнює відносини Бога з Ізраїлем із сімейними зв’язками, підкреслюючи вірність і зраду. Також Осія передбачав падіння Ізраїлю, його захоплення ассирійцями та наслідки відступництва народу.

Старозавітний пророк Ізраїлю Осія (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 17 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Конфліктувати і пліткувати

Витрачати багато грошей

Виливати воду на вулицю.

Також не рекомендується дивитися на небо, оскільки боялися побачити падаючі зірки. Вважалося, що вони є передвісниками нещастя. Також не рекомендувалося брати гроші в борг, адже це могло призвести до фінансових труднощів.

Народні прикмети і традиції цього дня

На деревах ще є листя - до затяжної зими

Тепла погода тримається весь день - до м’якої зими

Пішов сніг - навесні слід очікувати повінь

На дорогах все ще багнюка - зима буде теплою

Небо затягнуло хмарами - скоро піде дощ

Яскраво виблискує місяць - до сонячної погоди.

Щоб покращити справи і примножити гроші, цього дня потрібно було здійснити три добрі вчинки. Це також сприятливий момент, щоб провести час із родиною.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: