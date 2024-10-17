Праздник 17 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль в период правления царей Иеровоама II и других. Это время было отмечено экономическим процветанием, но также и нравственным упадком. Осия получил от Бога задачу провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию, сосредотачивая свои проповеди на вопросах идолопоклонства и социальной несправедливости.

Он также стал известен благодаря своей личной трагедии: Бог установил его жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Израилем и Богом. В этой метафоре народ получал многочисленные благословения, но предал Бога, обращаясь к идолам.

Основные темы книги Осии включают любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещанию обновления. Он сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными связями, подчеркивая верность и предательство. Также Осия предусматривал падение Израиля, его увлечение ассирийцами и последствия отступничества народа.

Ветхозаветный пророк Израиля Осия (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 17 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Конфликтовать и сплетничать

Тратить много денег

Выливать воду на улицу.

Также не рекомендуется смотреть на небо, потому что боялись увидеть падающие звезды. Считалось, что они являются предвестниками несчастья. Также не рекомендовалось брать деньги взаймы, ведь это могло привести к финансовым трудностям.

Народные приметы и традиции этого дня

На деревьях еще есть листья - к затяжной зиме

Теплая погода держится весь день - до мягкой зимы

Пошел снег - весной следует ожидать наводнение

На дорогах все еще грязи - зима будет теплой

Небо затянуло облаками - скоро пойдет дождь

Ярко сверкает луна - к солнечной погоде.

Чтобы улучшить дела и приумножить деньги, в этот день нужно было совершить три добрых поступка. Это также подходящий момент, чтобы провести время с семьей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: