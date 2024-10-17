Праздник 17 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 17 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого пророка Осии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Осия, вероятно, происходил из северного царства Израиль в период правления царей Иеровоама II и других. Это время было отмечено экономическим процветанием, но также и нравственным упадком. Осия получил от Бога задачу провозгласить народу Израиля его грехи и призывать к покаянию, сосредотачивая свои проповеди на вопросах идолопоклонства и социальной несправедливости.
Он также стал известен благодаря своей личной трагедии: Бог установил его жениться на блуднице Гомере, что стало символом отношений между Израилем и Богом. В этой метафоре народ получал многочисленные благословения, но предал Бога, обращаясь к идолам.
Основные темы книги Осии включают любовь Бога к своему народу, призыв к покаянию и обещанию обновления. Он сравнивает отношения Бога с Израилем с семейными связями, подчеркивая верность и предательство. Также Осия предусматривал падение Израиля, его увлечение ассирийцами и последствия отступничества народа.
Ветхозаветный пророк Израиля Осия (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется смотреть на небо, потому что боялись увидеть падающие звезды. Считалось, что они являются предвестниками несчастья. Также не рекомендовалось брать деньги взаймы, ведь это могло привести к финансовым трудностям.
Чтобы улучшить дела и приумножить деньги, в этот день нужно было совершить три добрых поступка. Это также подходящий момент, чтобы провести время с семьей.
Сегодня именины празднуют: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.
Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.