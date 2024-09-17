Свято 17 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 17 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Софія з Мілана прибула до Риму і знайшла прихисток у багатої жінки на ім'я Фессамнія. Її дочки, Віра, Надія і Любов, були виховані в християнській вірі. У 137 році, коли почалися переслідування християн, сім'ю заарештували і привезли до імператора Адріана. Він намагався змусити їх відмовитися від християнства, спочатку пропонуючи великі подарунки через родовиту жінку Палладію, а пізніше застосовуючи погрози.

Попри всі спроби і тортури, дочки Софії залишилися вірними своїй релігії. Імператор наказав їх жорстоко катувати, і вони загинули, бувши обезголовленими або зарубаними. Віра була 12 років, Надія - 10 років, а Любов - 9 років. Софія поховала своїх дочок з почестями, провела три дні біля їхніх могил у молитві та потім померла сама.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія, Новгородська ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 17 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Згадувати погане

Ходити босоніж по росі

Їсти рибу чи рибалити.

Також не рекомендується починати нові справи чи вирушати у дальню подорож.

Ікона роботи Карпа Золотарьова (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Чути грім - зима буде сніжною

Іде дощ і прохолодно - до ранньої весни

Весь день сонячно і тепло - до затяжної осені

Активно опадає листя - буде похолодання.

У давнину існувала цікава традиція: люди вірили, що ранкові сльози можуть захистити від негараздів. Плач вважався своєрідним обрядом очищення, який допомагав полегшити душу й уберегтися від проблем протягом дня.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: