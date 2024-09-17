Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 17 сентября, свято - православные украинцы чтят память святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
София из Милана прибыла в Рим и нашла убежище у богатой женщины по имени Фессамния. Ее дочери, Вера, Надежда и Любовь, были воспитаны в христианской вере. В 137 году, когда начались преследования христиан, семью арестовали и привезли к императору Адриану. Он пытался заставить их отказаться от христианства, сначала предлагая большие подарки через родовитую женщину Палладию, а затем применяя угрозы.
Несмотря на все попытки и пытки, дочери Софии остались верны своей религии. Император приказал их жестоко пытать, и они погибли, будучи обезглавленными или зарубленными. Вера была 12 лет, Надежда – 10 лет, а Любовь – 9 лет. Софья похоронила своих дочерей с почестями, провела три дня у их могил в молитве, а потом умерла сама.
Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Новгородская икона (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 17 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Вспоминать плохое
- Ходить босиком по росе
- Есть рыбу или рыбачить.
Также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальнее путешествие.
Икона работы Карпа Золотарева (изображение: Википедия)
Народные приметы и традиции этого дня
- Слышен гром - зима будет снежной
- Идет дождь и прохладно - к ранней весне
- Весь день солнечно и тепло - к затяжной осени
- Активно опадают листья - будет похолодание.
В древности существовала любопытная традиция: люди верили, что утренние слезы могут защитить от невзгод. Плач считался своеобразным обрядом очищения, который помогал облегчить душу и уберечься от проблем в течение дня.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.
За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День спасателя
- Международный день безопасности пациента
- День усыновления
- Международный день кантри-музыки.
Раньше мы объясняли почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.