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Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Вторник 17 сентября 2024 06:00
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Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 17 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 17 сентября, свято - православные украинцы чтят память святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

София из Милана прибыла в Рим и нашла убежище у богатой женщины по имени Фессамния. Ее дочери, Вера, Надежда и Любовь, были воспитаны в христианской вере. В 137 году, когда начались преследования христиан, семью арестовали и привезли к императору Адриану. Он пытался заставить их отказаться от христианства, сначала предлагая большие подарки через родовитую женщину Палладию, а затем применяя угрозы.

Несмотря на все попытки и пытки, дочери Софии остались верны своей религии. Император приказал их жестоко пытать, и они погибли, будучи обезглавленными или зарубленными. Вера была 12 лет, Надежда – 10 лет, а Любовь – 9 лет. Софья похоронила своих дочерей с почестями, провела три дня у их могил в молитве, а потом умерла сама.

Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Новгородская икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 17 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Вспоминать плохое
  • Ходить босиком по росе
  • Есть рыбу или рыбачить.

Также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальнее путешествие.

Праздник 17 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Икона работы Карпа Золотарева (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

  • Слышен гром - зима будет снежной
  • Идет дождь и прохладно - к ранней весне
  • Весь день солнечно и тепло - к затяжной осени
  • Активно опадают листья - будет похолодание.

В древности существовала любопытная традиция: люди верили, что утренние слезы могут защитить от невзгод. Плач считался своеобразным обрядом очищения, который помогал облегчить душу и уберечься от проблем в течение дня.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День спасателя
  • Международный день безопасности пациента
  • День усыновления
  • Международный день кантри-музыки.

Раньше мы объясняли почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.

Также узнайте, о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.

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